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Murat Karayalçın'dan CHP'ye kritik mektup! "CHP’de ‘oligarşik’ bir yönetim var”

CHP’de değişim tartışmaları sürerken partinin ağır toplarından Murat Karayalçın, koltuğa yapışan Kılıçdaroğlu ve 1 milyon 300 bin üyeye göndermek üzere mektup yazdı. Kılıçdaroğlu’nun tek adam olduğunu ima eden Karayalçın, “CHP’de ‘oligarşik’ bir yönetim var” diye yazdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 07:05
Murat Karayalçın’dan CHP’ye kritik mektup! CHP’de ‘oligarşik’ bir yönetim var”

CHP'de değişim isteyenlerin yanında duran Murat Karayalçın, yeni bir adım daha attı. Karayalçın, mektubunu önce ziyaret ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla paylaştı.

Mektubunda özetle şunları kaydetti: Bana göre 2023 Mayıs seçimlerini kazanamamamızın nedenlerini yalnızca bireylerde ya da partinin kurullarında aramak doğru değildir. Bana göre sorun kişisel değil, yapısaldır. Partimizin örgüt yapısı, yerelden merkeze, yeniden yapılandırılmalıdır. Yani partimizde yeni bir siyasi mimariye ihtiyacımız var.



Siyasi olarak tembelleşmemizin ilk örneği bir kurtarıcı beklentisidir. Çok iyi konuşan, çok yoğun çalışan, yumruğunu sık sık masaya vuran birisi gelecek ve bizi iktidara taşıyacak. Buna beyaz atlı prens-prenses beklentisi diyorum. Oysa böyle bir şey yok. Bizi iktidara taşıyacak olan güç, prensler- prensesler değil, örgütümüzdür.



Örgütlerimiz yalnızca örgütün olağan işleri diye adlandırabileceğimiz 'broşürafiş- pankart' işleri ile seçim işleri ile sandık güvenliği işleri ile sınırlı bir hizmet üretmektedir. Bu nedenle örgütümüz kapasitesinin altında çalışmak durumunda kalmaktadır. Bu durum CHP'de 'oligarşik' bir yönetimin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.



Partimizin örgütlerinin adaylarını seçemeyen, parti siyasetini belirleyemeyen, hemen hemen yalnızca olağan işlerle sınırlı olan bir alanda görev yapmaktadır. Bunlardan merkez örgütünün yeniden düzenlenmesi önerisini 2012 yılında PM üyesi olarak görev yaptığım sırada Sayın Genel Başkana sunmuştum.

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