CHP'de değişim isteyenlerin yanında duran Murat Karayalçın, yeni bir adım daha attı. Karayalçın, mektubunu önce ziyaret ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla paylaştı.



Mektubunda özetle şunları kaydetti: Bana göre 2023 Mayıs seçimlerini kazanamamamızın nedenlerini yalnızca bireylerde ya da partinin kurullarında aramak doğru değildir. Bana göre sorun kişisel değil, yapısaldır. Partimizin örgüt yapısı, yerelden merkeze, yeniden yapılandırılmalıdır. Yani partimizde yeni bir siyasi mimariye ihtiyacımız var.





Siyasi olarak tembelleşmemizin ilk örneği bir kurtarıcı beklentisidir. Çok iyi konuşan, çok yoğun çalışan, yumruğunu sık sık masaya vuran birisi gelecek ve bizi iktidara taşıyacak. Buna beyaz atlı prens-prenses beklentisi diyorum. Oysa böyle bir şey yok. Bizi iktidara taşıyacak olan güç, prensler- prensesler değil, örgütümüzdür.