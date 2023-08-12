Malatya’da deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Bakan Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2023.08.12 16:45:28 38.3790 38.2287 8.4 -.- 2.2 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel

2023.08.12 16:39:14 38.3075 38.2352 5.0 -.- 4.9 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.12 16:22:29 38.4682 39.3258 5.8 -.- 1.8 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.08.12 16:07:55 37.8590 36.6862 6.8 -.- 2.0 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.12 16:05:29 37.5382 35.8383 18.6 -.- 1.0 -.- DURMUSLU-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.12 16:02:55 37.8268 36.3325 11.6 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.12 15:39:48 38.4013 38.2570 7.9 -.- 2.0 -.- SAMANKOY-(MALATYA) İlksel