SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Güncel Haberleri

Malatya'da deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'da deprem medyana geldi. Merkez üssü Yeşilyurt olan depremin büyüklüğü 4.8 olarak duyuruldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 16:46 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 17:02
Malatya’da deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan bir deprem medyana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Büyüklük:4.8 (Mw) Yer:Yeşilyurt (Malatya) Tarih:2023-08-12 Saat:16:39:16 TSİ Enlem:38.312 N Boylam:38.228 E Derinlik:6.35 km"

Yapılan açıklamada, "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

BİR DEPREM DAHA!
Saat 16.40'da bir deprem daha meydana geldi. Yapılan bilgilendirmede, "Büyüklük:4.5 (Mw) Yer:Yeşilyurt (Malatya) Tarih:2023-08-12 Saat:16:40:01 TSİ Enlem:38.317 N Boylam:38.225 E Derinlik:7 km" ifadeleri yer aldı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2023.08.12 16:45:28 38.3790 38.2287 8.4 -.- 2.2 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel

2023.08.12 16:39:14 38.3075 38.2352 5.0 -.- 4.9 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.12 16:22:29 38.4682 39.3258 5.8 -.- 1.8 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.08.12 16:07:55 37.8590 36.6862 6.8 -.- 2.0 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.12 16:05:29 37.5382 35.8383 18.6 -.- 1.0 -.- DURMUSLU-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.12 16:02:55 37.8268 36.3325 11.6 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.12 15:39:48 38.4013 38.2570 7.9 -.- 2.0 -.- SAMANKOY-(MALATYA) İlksel


SON DAKİKA