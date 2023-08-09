DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Bilal Çelik sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile asılsız iddialarda bulundu.

GÖKTÜRK'TE SİLAHLI ÇİFT İDDİASINI YAYDI Çelik, Göktürk'te silahlı bir çiftin dolaştığını iddia ederek "Ülkenin geldiği durum..." notuyla yaptığı paylaşımda "Bugün Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda bizzat resmini çektiğim çift ellerinde silahlarla yürüyordu" diyen Çelik, "Kadının elinde kısa namlu silah pek görünmese bile güvenlik müdahale edeceğini söyledi" iddiasında bulundu.

KAYMAKAMLIK İDDİAYI YALANLADI







SİLAH DEDİLER OYUNCAK ÇIKTI

Ancak DEVA Partili ismin hedef gösterdiği çiftin elindeki silahın 'oyuncak' olduğu ve çocuklarına götürdüğü öğrenildi.



Konuyla ilgili Eyüpsultan Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada "Göktürk Göleti'nde silahla göründüğü ifade edilen şahsa yönelik, 07.08.2023 tarihinde Emniyet mensuplarınca, görüntünün alındığı yerde yapılan kontrol neticesinde; silahın oyuncak olduğu ve başkaca da bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir." denildi.