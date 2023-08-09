Muhalefet seçimlerin ardından yine manipülasyona sarıldı.
DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Bilal Çelik sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile asılsız iddialarda bulundu.
Muhalefet seçimlerin ardından yine manipülasyona sarıldı.
DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Bilal Çelik sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile asılsız iddialarda bulundu.
GÖKTÜRK'TE SİLAHLI ÇİFT İDDİASINI YAYDI
Çelik, Göktürk'te silahlı bir çiftin dolaştığını iddia ederek "Ülkenin geldiği durum..." notuyla yaptığı paylaşımda "Bugün Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda bizzat resmini çektiğim çift ellerinde silahlarla yürüyordu" diyen Çelik, "Kadının elinde kısa namlu silah pek görünmese bile güvenlik müdahale edeceğini söyledi" iddiasında bulundu.
KAYMAKAMLIK İDDİAYI YALANLADI
SİLAH DEDİLER OYUNCAK ÇIKTI
Ancak DEVA Partili ismin hedef gösterdiği çiftin elindeki silahın 'oyuncak' olduğu ve çocuklarına götürdüğü öğrenildi.
Konuyla ilgili Eyüpsultan Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı.
Söz konusu açıklamada "Göktürk Göleti'nde silahla göründüğü ifade edilen şahsa yönelik, 07.08.2023 tarihinde Emniyet mensuplarınca, görüntünün alındığı yerde yapılan kontrol neticesinde; silahın oyuncak olduğu ve başkaca da bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir." denildi.
GÖRÜNTÜDEKİ VATANDAŞ FATURAYI PAYLAŞTI
Söz konusu görüntülerdeki Ahmet isimli vatandaş elindeki oyuncan ürünün fotoğrafını ve faturasını paylaştı.
Deva Partili Çelik'in iddiasını alıntılayan @ahmet0311245173 kullanıcı "Merhaba. Videodaki kişi benim keşke böyle bir manipülasyon yapacağınıza gelip bir Allah'ın selamını verip sorsaydınız. Madem gerçek ürün zannettiniz neden hemen polis çağırmadınız?" ifadeleriyle hem duruma tepki gösterdi hem de girişilen manipülasyonu çürüttü.
DEVA'NIN PİŞİRDİĞİ YALANI CHP FONDAŞLARI YAYMIŞTI
Öte yandan DEVA Partisi'nin "Ülkenin geldiği durum..." notuyla yaydığı 'silahlı çift' yalanını CHP fondaşı medya ve sosyal medya trolleri yaymıştı.
CUMHURİYET
CHP yandaşı Cumhuriyet, gelişmeyi "İstanbul'da korkutan görüntü: Ellerinde silahlarla dolaştılar" başlığıyla duyurup algı yaptı.
ODA TV
Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan fondaş Odatv, DEVA Partisi'nin yaktığı dezenformasyon ateşini harladı.
ONEDİO
Onedio isimli platform da kirli dezenformasyonun yayılmasına ön ayak oldu.
23 DERECE
Üzerinde FETÖ yansımaları bulunan, toplumsal olaylarda üstlendiği provokatif rol ve sinir uçlarını kaşıyan tutumla ön plana çıkan Gökhan Özbek'in 23 Derece'si de "Silahlı çift" yalanına ortak oldu. "İstanbul'da tedirgin eden görüntüler" başlığıyla ilgili içerik servis edildi.
CHP'NİN KADROLU TROLÜ OZAN BALIK
CHP'nin kadrolu trollerinden Ozan Balık skandal bir paylaşıma imza attı. Balık çocuklarının oyuncak silahını taşıyan çift üzerinden "Göktürk bölgesinde AKP'nin Türkiye Yüzyılı projesi" ifadelerini kullandı.
SOLCU GAZETE
DEVA Partisi'nin dezenformasyonuna müdahil olan bir diğer mecra ise Solcu Gazete isimli propaganda platformu.