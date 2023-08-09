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Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: "Artık oyun kurucuyuz"

Başkan Erdoğan, dünyaya mesaj gönderdi "Türkiye, uluslararası arenada oyun kurucu ve anahtar bir ülke haline gelmiştir" dedi. Tajıl Kordoru'na da değinen Başkan Erdoğan, " Karadeniz Tahıl Koridoru'nu Putin ile masaya yatırdık. Ortak bir paydada buluşabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 06:59
Başkan Erdoğan’dan dünyaya net mesaj: Artık oyun kurucuyuz

Başkan Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. Önemli açıklamalar yaptı: Biz kimseyle kavga peşinde değiliz. Dostlarımızın sayısını daha da artırma derdindeyiz. Komşularla çözülemeyecek hiçbir meselemiz yoktur.



- Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden terör belasını ortadan kaldırıncaya dek operasyonlarımız sürecektir. Karadeniz Tahıl Koridoru'nu Putin ile masaya yatırdık. Ortak bir paydada buluşabileceğimize inanıyorum.



PRANGALARDAN KURTARDIK
21 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarla, ülkemizi ayağına vurulan prangalardan kurtardık. 3 kıtanın kalbinde yer alan Türkiye, olayları tribünden izleyemez.

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