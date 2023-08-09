Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: "Artık oyun kurucuyuz"

Başkan Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. Önemli açıklamalar yaptı: Biz kimseyle kavga peşinde değiliz. Dostlarımızın sayısını daha da artırma derdindeyiz. Komşularla çözülemeyecek hiçbir meselemiz yoktur.