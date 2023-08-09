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MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, P. Tğm. Fatih Uğur Altınbaş ve İs. Uzm. Çvş. Kemal Özek, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce vurularak şehit oldu.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 19:46 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 20:30
MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, P. Tğm. Fatih Uğur Altınbaş ve İs. Uzm. Çvş. Kemal Özek, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce vurularak şehit oldu.

Pençe-Kilit bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu | VİDEO

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 09 Ağustos 2023 tarihinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız P. Tğm. Fatih Uğur ALTINBAŞ ve İs. Uzm. Çvş. Kemal ÖZEK şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

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