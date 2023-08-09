MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, P. Tğm. Fatih Uğur Altınbaş ve İs. Uzm. Çvş. Kemal Özek, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce vurularak şehit oldu.
Pençe-Kilit bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu | VİDEO
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, P. Tğm. Fatih Uğur Altınbaş ve İs. Uzm. Çvş. Kemal Özek, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce vurularak şehit oldu.
Pençe-Kilit bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu | VİDEO
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 09 Ağustos 2023 tarihinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız P. Tğm. Fatih Uğur ALTINBAŞ ve İs. Uzm. Çvş. Kemal ÖZEK şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.