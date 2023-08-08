Nijer’deki Türklerin tahliyesi için özel sefer!

Nijer 'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

BİLAL EKŞİ'DEN NİJER UÇUŞUYLA İLGİLİ PAYLAŞIM

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de konuya ilişkin 'Twitter' hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi ki Türk Hava Yolları var. Nijer'de bulunan vatandaşlarımızı ve yolcularımızı özel bir sefer ile ülkemize getiriyoruz" ifadelerini kullandı.