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Nijer'deki Türklerin tahliyesi için özel sefer!

Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları(THY), askeri darbe yönetimi tarafından hava sahası kapatılan Nijer'de bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini özel izinle gerçekleşen bir uçuşla Türkiye'ye getiriyor. İstanbul'dan Nijer'e giden uçağın, sabah 05.00 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Nijer'de bulunan vatandaşlarımızı ve yolcularımızı özel bir sefer ile ülkemize getiriyoruz." diyerek haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 00:39 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 00:51
Nijer’deki Türklerin tahliyesi için özel sefer!

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti. Nijer'de yaşanan olayların ardından Türkiye, bölgede bulunan Türk vatandaşları için harekete geçti.

THY'nin TK635 sefer sayılı Airbus A330-200 tipi uçağı, öğle saatlerinde İstanbul'dan Nijer'in başkenti Niamey'e hareket etti. THY uçağı, hava sahası tüm uçuşlara kapatılan Nijer'e alınan özel izinle akşam saatlerinde Niamey Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'na indi.

Burada bekleyen Türk vatandaşlarını alan uçak, Türkiye saatiyle 23.30 sıralarında Nijer'den havalandı. THY uçağının sabah 05.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

BİLAL EKŞİ'DEN NİJER UÇUŞUYLA İLGİLİ PAYLAŞIM
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de konuya ilişkin 'Twitter' hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi ki Türk Hava Yolları var. Nijer'de bulunan vatandaşlarımızı ve yolcularımızı özel bir sefer ile ülkemize getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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