SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Güncel Haberleri

İstanbul Valisi Davut Gül'den kararlı mesaj: "Temel amacımız, sokak hayvanlarımızı rehabilite ederek bu sorunu çözmek"

Başıboş sokak hayvanı sorunu İstanbul'un gündeminden çıkıyor... İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'da hayvan rehabilitasyon merkezini gezdi. Gül, "Temel amacımız, sokak hayvanlarımızı rehabilite ederek bu sorunu çözmek" ifadelerini kullandı. Vali Gül, geride bıraktığımız gün de "Belediyeler görevini yaptığında bu konuştuğumuz problemler ortadan kalkmış olur. Belediye görevini yapmazsa bu sefer vatandaşın yaşam kalitesi düşüyor, can kayıpları oluyor. Herkes görevini yaptığında sahipsiz hayvan problemi kalmamış olacak” demişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 15:16 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 15:18
İstanbul Valisi Davut Gül’den kararlı mesaj: Temel amacımız, sokak hayvanlarımızı rehabilite ederek bu sorunu çözmek

İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde incelemede bulundu.

İstanbul Valiliğince eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre Vali Gül, son bir yılda 13 bin köpeğin tedavi edildiği, 3 bin 740 köpeğin ise kısırlaştırıldığı Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini gezdi.



"TEMEL AMACIMIZ SORUNU ÇÖZMEK"
Gül'ün "Temel amacımız, sokak hayvanlarımızı rehabilite ederek bu sorunu çözmek" ifadelerine yer verilen paylaşımda söz konusu ziyaretle ilgili fotoğraflara da yer verildi.



Vali Gül, geride bıraktığımız gün kentin asayişi ve güvenliği hakkında önemli açıklamalarda bulunmuş, başıboş sokak hayvanı sorununa ilişkin çözüm odaklı çok net mesajlar vermişti.

Gül şu ifadeleri kullanmıştı;

"Hayvanların bir sahibinin olması lazım. 'Ben çok seviyorum, dolayısıyla da sahipsiz olsun, mahallede dolaşsın, zaman zaman da insanlara zarar verebilir, hoş görelim' deme lüksümüz yok. Belediyelere kanunen bir görev verilmiş. Belediyeler görevini yaptığında bu konuştuğumuz problemler ortadan kalkmış olur. Belediye görevin yapmazsa bu sefer vatandaşın yaşam kalitesi düşüyor, can kayıpları oluyor. Gaziantep'te şahit oldum yasaklı ırklardan birisi 4 yaşındaki bir çocuğun kafatasını yemişti. Bunu hayvanseverlikle karşılayacağımız bir mesele değil. Hayvanların birer sahibi olacak. Bunları sevenler de bunun sahiplenecekler. Onun dışındakileri de belediyeler görevini yapacak. Herkes görevini yaptığında sahipsiz hayvan problemi kalmamış olacak"


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA