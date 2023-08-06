İstanbul Valisi Davut Gül'den kararlı mesaj: "Temel amacımız, sokak hayvanlarımızı rehabilite ederek bu sorunu çözmek"

İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde incelemede bulundu.
İstanbul Valiliğince eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre Vali Gül, son bir yılda 13 bin köpeğin tedavi edildiği, 3 bin 740 köpeğin ise kısırlaştırıldığı Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini gezdi.
"TEMEL AMACIMIZ SORUNU ÇÖZMEK"
Gül'ün "Temel amacımız, sokak hayvanlarımızı rehabilite ederek bu sorunu çözmek" ifadelerine yer verilen paylaşımda söz konusu ziyaretle ilgili fotoğraflara da yer verildi.
Vali Gül, geride bıraktığımız gün kentin asayişi ve güvenliği hakkında önemli açıklamalarda bulunmuş, başıboş sokak hayvanı sorununa ilişkin çözüm odaklı çok net mesajlar vermişti.
Gül şu ifadeleri kullanmıştı;
"Hayvanların bir sahibinin olması lazım. 'Ben çok seviyorum, dolayısıyla da sahipsiz olsun, mahallede dolaşsın, zaman zaman da insanlara zarar verebilir, hoş görelim' deme lüksümüz yok. Belediyelere kanunen bir görev verilmiş. Belediyeler görevini yaptığında bu konuştuğumuz problemler ortadan kalkmış olur. Belediye görevin yapmazsa bu sefer vatandaşın yaşam kalitesi düşüyor, can kayıpları oluyor. Gaziantep'te şahit oldum yasaklı ırklardan birisi 4 yaşındaki bir çocuğun kafatasını yemişti. Bunu hayvanseverlikle karşılayacağımız bir mesele değil. Hayvanların birer sahibi olacak. Bunları sevenler de bunun sahiplenecekler. Onun dışındakileri de belediyeler görevini yapacak. Herkes görevini yaptığında sahipsiz hayvan problemi kalmamış olacak"