İstanbul Valisi Davut Gül'den kararlı mesaj: "Temel amacımız, sokak hayvanlarımızı rehabilite ederek bu sorunu çözmek"





Vali Gül, geride bıraktığımız gün kentin asayişi ve güvenliği hakkında önemli açıklamalarda bulunmuş, başıboş sokak hayvanı sorununa ilişkin çözüm odaklı çok net mesajlar vermişti.



Gül şu ifadeleri kullanmıştı;



"Hayvanların bir sahibinin olması lazım. 'Ben çok seviyorum, dolayısıyla da sahipsiz olsun, mahallede dolaşsın, zaman zaman da insanlara zarar verebilir, hoş görelim' deme lüksümüz yok. Belediyelere kanunen bir görev verilmiş. Belediyeler görevini yaptığında bu konuştuğumuz problemler ortadan kalkmış olur. Belediye görevin yapmazsa bu sefer vatandaşın yaşam kalitesi düşüyor, can kayıpları oluyor. Gaziantep'te şahit oldum yasaklı ırklardan birisi 4 yaşındaki bir çocuğun kafatasını yemişti. Bunu hayvanseverlikle karşılayacağımız bir mesele değil. Hayvanların birer sahibi olacak. Bunları sevenler de bunun sahiplenecekler. Onun dışındakileri de belediyeler görevini yapacak. Herkes görevini yaptığında sahipsiz hayvan problemi kalmamış olacak"







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