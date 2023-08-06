CHP iki cepheye ayrıldı! İmamoğlu’ndan çok Özel strateji...

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, adeta Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesi olmaya başladı. Hem İBB Başkanı İmamoğlu'na, hem de birlikte yol yürüdüğü Grup Başkanı Özgür Özel'e çıkıştı. "Mertçe ortaya çıkın" mesajı yolladı. Değişime gerek olmadığını anlattı. Dün de Kılıçdaroğlu ile birlikte Erzincan'a bir çıkarma yaptı. Konvoyda kaza yaşandı. 2'si basın mensubu 4 kişi yaralandı.





İBB'YE ADAY GİBİ!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla yılmak yok; yolumuza devam edeceğiz. Vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı, onlardan özür dileyeceğiz" ifadesini kullandı.