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CHP iki cepheye ayrıldı! İmamoğlu'ndan çok Özel strateji...

CHP iki cepheye ayrıldı. Bir tarafta Kılıçdaroğlu-Sarıgül, diğer tarafta İmamoğlu-Özel yer aldı. Savaş iyice kızıştı... CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e çeşitli vaatlerde bulunduğu iddia edildi. Bu yüzden Sarıgül'ün sözlerini sertleştirdiği kaydedildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 06:59
CHP iki cepheye ayrıldı! İmamoğlu’ndan çok Özel strateji...

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, adeta Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesi olmaya başladı. Hem İBB Başkanı İmamoğlu'na, hem de birlikte yol yürüdüğü Grup Başkanı Özgür Özel'e çıkıştı. "Mertçe ortaya çıkın" mesajı yolladı. Değişime gerek olmadığını anlattı. Dün de Kılıçdaroğlu ile birlikte Erzincan'a bir çıkarma yaptı. Konvoyda kaza yaşandı. 2'si basın mensubu 4 kişi yaralandı.



İBB'YE ADAY GİBİ!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla yılmak yok; yolumuza devam edeceğiz. Vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı, onlardan özür dileyeceğiz" ifadesini kullandı.

Özgür Özel ile aynı yolda yürüyen İmamoğlu'nun planının, İstanbul'a yeniden aday olmak olduğu, Meclis çoğunluğunu almayı hedeflediği konuşulmaya başlandı. Emanetçi Genel Başkan olarak da Özel planı devreye sokacağı, zamanı gelince CHP'nin koltuğuna oturmayı amaçladığı hatırlatıldı. Ancak bu planının hayata geçmesinin zor olduğu vurgulandı.

İSTENMİYORSUN ARTIK
Koltuğu sallanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir değişim tepkisi de CHP İlke ve Demokrasi Hareketi adlı gruptan geldi. CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Örsan Öymen, "13 yılda girilen 12 seçimi kaybettiniz. Siyaset etiğinin bir gereği olarak kurultayda genel başkan adayı olmamanız, seçim sürecine müdahale etmemeniz en doğrusu olacaktır" dedi.

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