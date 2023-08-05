CHP’de koltuk krizi derinleşiyor! Eski CHP Genel Sekreteri Sevigen bombaladı: Ankara ve İstanbul’u kaybederler

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan CHP seçimlerde yaşadığı mağlubiyetin ardından kendisine gelemedi.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan CHP seçimlerde yaşadığı mağlubiyetin ardından kendisine gelemedi.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk kavgası gizli "zoom cuntası'' ile birlikte açık savaşa dönüştü.
Adeta birbirine düşen muhalefette koltuk kavgası baş gösterdi. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı 'değişim' çıkışları ve Zoom cuntasının ifşası sonrası, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" diyerek bir adım daha attı.
Ancak istifa çağrılarına kulaklarını tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu koltuğa oturtmamakta kararlı. Geçtiğimiz günlerde CHP liderinin kurmaylarına "Koltuğumu ona bırakmayacağım. İsterse İBB adayı olabilir" dediği ortaya çıktı. Bunun üzerine son olarak Kılıçdaroğlu, hiçbir yere gitmediğini göstererek, Erzincan'da ilk mitingini gerçekleştirdi.
Umduğunu alamayacağını anlayan İmamoğlu ise Çatalca'da da yaptığı bir konuşmada çarpıcı açıklamalarda bulundu. Meseleyi makam meselesi olarak görmediğini ifade eden İmamoğlu, konuşmasında "İstanbullular hemşehrim" ve "16 milyon" gibi vurgulamalarda bulundu.
Burada yaptığı konuşmada İmamoğlu, "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu durum "Kılıçdaroğlu'nu yutamayınca rotayı İstanbul'a kırdı" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Öte yandan 'değişim' isteyen İmamoğlu'nun 'İstanbul' vurgulu açıklamaları CHP kulislerine de bomba gibi düştü.
KOLTUĞA TALİP ÇOK
CHP İlke ve Demokrasi Hareketı szöcüsü Prof. Dr. Örsan Öymen, geçtiğimiz günlerde CHP'deki kongre ve kurultay sürecine ilişkin Kılıçdaroğlu'na yazdıkları çağrı mektubunu Taksim'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıkladı.
Öymen mektubunda "Arkadaşlarla bir araya gelip isim konusunda karar alacağız. Fakat şu kadarını söyleyebilirim, örgütten, tabandan, üyelerimizden benim CHP genel başkan aday adayı olmam konusunda öneriler, beklentiler, talepler geliyor. Henüz bir sonuca varmış değiliz. Bu konuda sorumluluk üstlenmeye hazırım." dedi.
Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den konuya ilşkin bomba bir açıklama geldi. Kendisinin genel başkanlığa aday olduğunu "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diyerek duyuran Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'na da İstanbul üzerinden gelecek rotası çizdi.
CHP'nin Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, CHP'de yaşanan koltuk savaşına ilişkin gündemde yer alan son detayları A Haber'de aktardı.
ANKARA VE İSTANBUL'U KESİN KAYBEDERLER
Sevigen, "Ekrem İmamoğlu tekrar İstanbul'a aday olmayı düşünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurultayı kazansa bile başarılı olması gerekiyor. CHP seçime gittikleri zaman bu aday Ekrem İmamoğlu olur başka biri olur fark etmez, Ankara ve İstanbul'u kesin kaybederler.
"KILIÇDAROĞLU'NUN KAPININ ÖNÜNE KOYDUKLARI İMAMOĞLU'NA KILAVUZLUK YAPTI"
Seçimlerde Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve 7'li masada bulunan bütün liderlerde yenildi. CHP kendi hatalarına baksın iç politikada ne yaptık, dış politikada ne yaptık bunlara bakılması lazım. Bunlar tartışılmadan Kemal Kılıçdaroğlu bütün yakın çevresindekileri kapının önüne koydu, o kapının önündekiler ise Ekrem İmamoğlu'na sığındı, ona kılavuzluk yaptılar.