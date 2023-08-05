CHP’de koltuk krizi derinleşiyor! Eski CHP Genel Sekreteri Sevigen bombaladı: Ankara ve İstanbul’u kaybederler

Umduğunu alamayacağını anlayan İmamoğlu ise Çatalca'da da yaptığı bir konuşmada çarpıcı açıklamalarda bulundu. Meseleyi makam meselesi olarak görmediğini ifade eden İmamoğlu, konuşmasında "İstanbullular hemşehrim" ve "16 milyon" gibi vurgulamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada İmamoğlu, "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu durum "Kılıçdaroğlu'nu yutamayınca rotayı İstanbul'a kırdı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Öte yandan 'değişim' isteyen İmamoğlu'nun 'İstanbul' vurgulu açıklamaları CHP kulislerine de bomba gibi düştü.