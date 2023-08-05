Megakentin Z raporu! İstanbul Valisi Davut Gül’den önemli açıklamalar: Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili çok net mesaj

Kentsel dönüşüm ile ilgili vatandaşların da elini taşının altına koyması gerektiğini savunan Vali Gül, "Yarısı bizden kampanyası çok kıymetli. Vatandaşın depremle ilgili dönüşüme hazır olması lazım. Hemşerilerimiz şunu beklerse 'hiç para harcamayayım biri gelsin evimizi yenilesin'. Bunun olma ihtimali zayıf. Nasıl arabanız eskidiğinde üzerine para veriyor yeniliyorsanız, eviniz eskidiğinde de üzerine para vereceksiniz. Mevcut evi belki eskidir ama yenileyince değeri artar. Daha güvenli evlere iş yerlerine geçmek için fedakarlık yapmak gerekiyor. Bunun sonucunda herkes kazanacak. Sadece ben kazanayım dediğinizde siz kazanmıyorsunuz" açıklamalarında bulundu.

"HAYVANLARIN BİR SAHİBİNİN OLMASI LAZIM"

Sokak hayvanları ile ilgili açıklamalarda da bulunan Gül, "Hayvanların bir sahibinin olması lazım. 'Ben çok seviyorum, dolayısıyla da sahipsiz olsun, mahallede dolaşsın, zaman zaman da insanlara zarar verebilir, hoş görelim' deme lüksümüz yok. Belediyelere kanunen bir görev verilmiş. Belediyeler görevini yaptığında bu konuştuğumuz problemler ortadan kalkmış olur. Belediye görevin yapmazsa bu sefer vatandaşın yaşam kalitesi düşüyor, can kayıpları oluyor. Gaziantep'te şahit oldum yasaklı ırklardan birisi 4 yaşındaki bir çocuğun kafatasını yemişti. Bunu hayvanseverlikle karşılayacağımız bir mesele değil. Hayvanların birer sahibi olacak. Bunları sevenler de bunun sahiplenecekler. Onun dışındakileri de belediyeler görevini yapacak. Herkes görevini yaptığında sahipsiz hayvan problemi kalmamış olacak" şeklinde konuştu.