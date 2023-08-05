Mahzende 7 saat! İBB Başkanı İmamoğlu Böke ve Özel’e itiraf etti: “CHP Genel Başkanlığı’nı...”

CHP'de değişim savaşı büyüyor. "Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp Kılıçdaroğlu'na karşı imza ve dilekçe toplayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Rumeli Hisarı'ndaki tarihi köşkün mahseninde Selin Sayek Böke ve Özgür Özel'i ağırladı. Böke ve Özel'in aynı araçla giriş yaptığı köşkün, asla dinlenemeyen özel mahseninde yapılan görüşme 7 saat sürdü. İmamoğlu ile Böke'nin, Özgür Özel'i ikna etmek için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi.

SON ÇIKIŞA GELDİK

Özel'in Parti Meclisi'nde ciddi bir ağırlığı olduğu ve eğer ZOOM toplantısında olduğu gibi, Kılıçdaroğlu'na karşı aynı cephede buluşmaları halinde kurultayın yapılacağı kesin gibi. Özel de, toplantıda, "Köprüden önce son çıkışa geldik.