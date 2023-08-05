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Mahzende 7 saat! İBB Başkanı İmamoğlu Böke ve Özel’e itiraf etti: “CHP Genel Başkanlığı’nı...”

İBB Başkanı İmamoğlu, köşkünün özel mahzeninde Selin Sayek Böke ve Özgür Özel’i ağırladı... 7 saat süren toplantıda, Özel, “CHP Genel Başkanlığı’nı istiyorum” dedi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 06:57
Mahzende 7 saat! İBB Başkanı İmamoğlu Böke ve Özel’e itiraf etti: “CHP Genel Başkanlığı’nı...”

CHP'de değişim savaşı büyüyor. "Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp Kılıçdaroğlu'na karşı imza ve dilekçe toplayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Rumeli Hisarı'ndaki tarihi köşkün mahseninde Selin Sayek Böke ve Özgür Özel'i ağırladı. Böke ve Özel'in aynı araçla giriş yaptığı köşkün, asla dinlenemeyen özel mahseninde yapılan görüşme 7 saat sürdü. İmamoğlu ile Böke'nin, Özgür Özel'i ikna etmek için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi.

SON ÇIKIŞA GELDİK
Özel'in Parti Meclisi'nde ciddi bir ağırlığı olduğu ve eğer ZOOM toplantısında olduğu gibi, Kılıçdaroğlu'na karşı aynı cephede buluşmaları halinde kurultayın yapılacağı kesin gibi. Özel de, toplantıda, "Köprüden önce son çıkışa geldik.

Artık CHP için kritik virajdayız" dediği iddia edildi. Selin Sayek Böke'nin, genel başkanlık isteyen İmamoğlu ve Özel'in ortak bir noktada buluşturmak için birçok teklifte bulunduğuna da dikkat çekildi. Toplantıdan sonra Özgür Özel bir televizyon kanalına bağlandı ve genel başkanlık için ısrarcı olacağını tekrarladı.

Özel, "CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakârlık yapmaksa fedakârlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için genel başkanlığa talibim" dedi.

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