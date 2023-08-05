Hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çeyrek altın hesabı tutmadı!

Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan karşısında aldığı ezici mağlubiyet sonrasında uzun bir süre kendisine gelemeyen Kılıçdaoğlu, günler sonra ilk kez Erzincan 'ın Tercan ilçesinde düzenlenen mitingde ortaya çıktı.

Her konuşmasında kendisini 'hesap uzmanı' olarak tanımlayan Kılıçdaroğu, seçim döneminde 8'li koalisyon bileşenlerinden Gelecek , Saadet, DEVA ve Demokrat Parti 'ye verdiği vekil sayısı ile hesaptan anlamadığını kanıtlamıştı. Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil kopardı. Bu durumdan dolayı Kılıçdaroğlu, CHP'liler tarafından topa tutulmuştu.

Gaflarıyla gündemden düşmeyen CHP lideri burada yaptığı konuşmada yine bir hataya imza attı.

Aradan geçen günlerde Kılıçdaroğlu'nun dersine çalışmadığı görüldü. Cumhurbaşkanı seçilebilmek adına mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesinde toplama yöntemiyle ve yaptığı hesaplarla başarıya ulaşamayan Kılıçdaroğlu yine bir hesap hatası yaptı.

Erzincan'da düzenlenen Halk Buluşması'na katılan Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşma sırasında eline 200 TL'lik banknot aldı. Konuşmasında piyasada ortalama 2 bin 783 liradan satılan çeyrek altının 6 bin 749 lira olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, sosyal medyada dalga konusu oldu.

ALTIN VAADİNDE BULUNMUŞLARDI

CHP'nin altınla ilk imtihanı bu olay değildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2019 yerel seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör vereceğiz. CHP'ye oy verene traktör bedava" açıklamasında bulundu. Özel, seçmeni kandırdığı traktör vaadi için daha sonra yaptığı açıklamada "Onu çarpıcı olsun diye yazdık" demişti.

Daha sonra ise altın vaadinde bulunmuşlardı. 14 Mayıs genel seçimlerine 1 ay kala CHP'nin yeni vaadini açıklayan Özgür Özel, HALK TV ekranlarında akla ziyan bir açıklamada bulunarak şunları söylemişti: "Yoksulluğu ortadan kaldırmak için her aileyi gelir seviyesine getireceğiz. Bunun adı bir asgari ücret. Buna denk gelen altın nedir? Bir tam altın 8 binin üzerinde. Diyoruz ki tamamen yoksula ve hiçbir geliri olmayana her ay bir tam cumhuriyet altını vereceğiz. Geliri asgari ücretin altındaysa yarım altın vereceğiz. Geliri 5-6 bin liraysa çeyrek altın vereceğiz. Bunu da altın kartla vereceğiz."

Sosyal medyada ise Özgür Özel'in tam altın, yarım altın ve çeyrek altın vaadine yönelik yorumlar yapıldı. Seçmen, Özel'in "bedava traktör" vaadiyle seçmeni kandırdığını anımsatarak tepkisini Özel'e sosyal medyadan iletti. Kimi sosyal medya kullanıcısı ise CHP'nin "tam altın" vaadini dalga konusu yaptı.

İŞTE O TEPKİLER: "MİLLET ARTIK YEMİYOR"

"Özgür Özel: 'Yoksul aileye her ay bir tam altın" daha önce de: 'Her çiftçiye traktör' demişti. En azından sözünüzü tutup CHP'li belediyelerde olan çiftçilere traktör verseydiniz."