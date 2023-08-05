Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





BAKAN FİDAN ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve bu çerçevede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılması hususu, Karadeniz'in güvenliği ve NATO genişlemesi konuları ele alınmıştır.