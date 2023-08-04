Orman yangınlarında kesintisiz iletişimi Aksungur İHA sağlıyor

Bu yıl çıkan orman yangınında ilk müdahale süresi ortalama 12 dakika olarak gerçekleşti. OGM, bu süreyi daha da düşürmek için insan gücünün yanında teknolojiye de büyük önem veriyor. Kurum, teknolojiyi sadece yangına müdahale noktasında değil, öncesi ve sonrasında da etkin şekilde kullanıyor.

OGM 'den edinilen bilgiye göre, kurum, her yıl aldığı tedbirler ve geliştirdiği teknolojik altyapı sayesinde orman yangınlarıyla daha etkin mücadele etmeyi amaçlıyor.

İlk olarak muhtemel yangınlara karşı önlem amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor. Diğer aşamada mevcut teknolojik altyapı, yangın sürecinde belirleme, sevk ve idare ile alevlerin kontrolünde kullanılıyor. Son aşamada ise veri toplama, analiz süreci, bilgi depolama ve veriler üzerinden tekrar çalışma yapmaya yönelik daha çok yazılım temelli teknolojilere başvuruluyor.

OGM bünyesindeki insansız hava araçları (İHA), yangın öncesinde, sırasında ve sonrasında en aktif kullanılan teknolojik araç olarak öne çıkıyor.