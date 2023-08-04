Orman yangınlarında kesintisiz iletişimi Aksungur İHA sağlıyor

Söz konusu projenin tatbikatı, geçen yıl Adana Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde bulunan, yersel olarak internet erişimi ve cep telefonu iletişiminin sağlanamadığı 1879 rakımlı Karboğazı mevkisinde yapıldı. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda konuşlu, baz istasyonuna entegre edilen Aksungur İHA, telsiz aracılığıyla iletilen destek çağrısı üzerine havalanarak bölgeye intikal etti. GSM kapsaması olmayan alana ulaşan Aksungur İHA, gökyüzündeyken cep telefonuyla kesintisiz iletişim ve mobil data erişimi imkanı sundu.
Bulut üstü uçan ve belirtilen alana yönlendirilen İHA, bir yandan uçarken bir yandan da GSM baz istasyonu olarak kapsama alanı sağlıyor. Bir bölge üzerinde 3-10 kilometre yarıçapında bir yörüngede uçan İHA, GSM antenleri vasıtasıyla sabit olarak yaklaşık 50 kilometrekare alandaki abonelere hizmet verebiliyor. Bulunduğu bölge ve yörünge üzerinde dolaştığı için GSM servis alanı 1750 kilometrekareye kadar ulaşabiliyor. Sistem, Kahramanmaraş merkezli depremde kullanıldı, bu yılki orman yangınlarında da kullanılmaya başlandı.
7 BANT FOTOĞRAF ÇEKEBİLEN KAMERALARLA HARİTALANDIRMA
Bunun yanı sıra bu yıl ilk olarak 7 bant fotoğraf çekebilen kameralar kullanılmaya başlandı. Bu kamera, yangın anında ve sonrasında yanan alanı haritalayabiliyor ve yanan alanın büyüklüğü ve yayılımını ölçebiliyor.
Ayrıca, İHA'ların yaptığı canlı video akışına ek olarak bu video geofocus ortamında 3 boyutlu arazi üzerine oturtularak ölçüm yapılabiliyor ve koordinat alınabiliyor.