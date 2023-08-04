Dışişleri Bakanlığı’ndan Gürcistan’a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Komşumuz Gürcistan'da 3 Ağustos'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle can kayıplarının olduğunu derin üzüntüyle öğrendik. Dost ve kardeş Gürcistan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.