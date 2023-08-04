CHP paramparça! Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin: Herkesin morali çok bozuk, mahalle seçimleri kötü gidiyor

"ADAY OLMA EKREM" O akşam organize edilen yemekte bulunan CHP'li Murat Karayalçın , İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi. Ekrem İmamoğlu 'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." ifadelerini kullanmıştı.

ESKİ CHP GENEL BAŞKANI HİKMET ÇETİN'DEN İTİRAF Daha önce de fondaş İsmail Saymaz 'a konuşarak "Çok zor bir seçim olur. Örgüte moral vermek lazım. Örgütü ayağa kaldıracak politika lazım." diyen ve İmamoğlu'nun aday olmaması gerektiğini dile getiren eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin yeni açıklamalarda bulundu.





ÖRGÜTTE HERKESİN MORALİ ÇOK BOZUK

Çetin yaptığı açıklamada "Örgütle temastayım. Herkesin morali çok bozuk. Genel başkanlığı kim alır, kim devam eder onu zaman gösterir ama İmamoğlu yerel seçimde İstanbul'a aday olmazsa seçim kaybedilir." dedi.



CHP eski genel başkanlardan Hikmet Çetin ayrıca "Mahalle seçimleri kötü gidiyor. Mesela; telefonlar geliyor bana. 300 kayıtlı üye var ama 20 kişi geliyor ve kendi aralarında delegeyi seçiyor. Çünkü moralleri bozuk. Partinin bir an önce toparlanması lazım." dedi.

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