CHP’ye çifte kıskaç: İYİ Parti tok satıcıyı oynuyor, HDP Ümit Özdağ gibi mutabakat istiyor

2019 yılındaki son yerel seçimlerde, İYİ Parti ve HDP'nin açık desteği sayesinde İstanbul ve Ankara'yı kazanabilen CHP, 31 Mart'ta bu şehirleri elinde tutabilmek için yeni bir ittifakı "zorunlu" görüyor.
Bu kapsamda İYİ Parti ile görüşmeleri resmen başlatan CHP'nin, HDP ile de nabız yokladığı belirtiliyor. 2019'a kıyasla daha somut tavizler bekleyen 2 partinin ağır talepleri, CHP Genel Merkezi'ni çıkmaza soktu.
İYİ PARTİ "TOK SATICI" ROLÜNDE
İki partiden son dönemde sık sık "Her ilde kendi adaylarımızla yarışmaya hazırlanıyoruz" şeklindeki açıklamalar ön plana çıkarken, bunun CHP ile görüşmelerde "el yükseltmeye" yönelik bir mesaj olduğu değerlendiriliyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak aracılığıyla seçimlere yönelik pazarlıklara 13 Temmuz'da başlayan iki parti, aradan geçen 3 haftalık süreçte kayda değer bir ilerleme sağlayamadı.