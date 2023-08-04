CHP’ye çifte kıskaç: İYİ Parti tok satıcıyı oynuyor, HDP Ümit Özdağ gibi mutabakat istiyor

2019 yılındaki son yerel seçimlerde, İYİ Parti ve HDP'nin açık desteği sayesinde İstanbul ve Ankara'yı kazanabilen CHP, 31 Mart'ta bu şehirleri elinde tutabilmek için yeni bir ittifakı "zorunlu" görüyor.

Bu kapsamda İYİ Parti ile görüşmeleri resmen başlatan CHP'nin, HDP ile de nabız yokladığı belirtiliyor. 2019'a kıyasla daha somut tavizler bekleyen 2 partinin ağır talepleri, CHP Genel Merkezi'ni çıkmaza soktu.