Bakan Bolat duyurdu! Faizsiz 2 yıl geri ödemesiz kredi uygulaması başladı

"EN KISA SÜREDE İSKENDERUN LİMANI'NIN TAM KAPASİTE ÇALIŞMASI İÇİN SÖZ ALDIK"

İskenderun Limanı'nın en kısa sürede tam kapasiteyle hizmete ulaştırılması noktasında işletmeciyle görüştüklerini aktaran Bolat, "Liman sahibiyle görüştüğümüzde tam kapasiteyle çalışma noktasında söz aldık. Çünkü İskenderun Limanı tam kapasite çalışmaya başladığında Hatay'ın, İskenderun'un ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Limandaki hasarın da oldukça büyük olduğunu da gözlemledik" şeklinde konuştu.

"OSB HATAY EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK"

50 bin dekarlık araziye kurulması planlanan Hassa Organize Sanayi Bölgesi ve Amanos tüneli gibi yatırımların tamamlanması ve diğer sektörlere entegre edilmesi projesi olduğuna değinen Bolat, "Bunun Hatay ekonomisi için çok büyük bir fayda sağlayacağına inanıyoruz. Ana metal sanayi, tekstil ve tarım sektörlerinde öne çıkan Hatay ilimiz ihracatta da oldukça başarılı bir performans göstermekte. Bu çerçeveden 2022 yılında 4 milyar 700 milyon dolarlık bir ihraçtı başaran Hatay ilimiz tabii 2023 yılının Ocak, Temmuz döneminde ihracatın yüzde 40 azaldığını görüyoruz Hatay'da. 1,5 milyar dolara geriledi. Önümüzdeki yıl bu kayıp dönemini inşallah aşacağız. Eski parlak günlerine Hatay ve diğer deprem bölgesindeki illerimiz kavuşacak" diyerek sözlerini tamamladı.