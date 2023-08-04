CHP yandaşı Şaban Sevinç bombaladı: Kılıçdaroğlu değişim çağrılarını bastırmak için tüzük değiştiriyor

Özgen, CHP'nin üst düzey yöneticisinden gelen özel açıklamaları izleyici ile paylaştı.

"MİLLETVEKİLLERİNİ ARTIK 5-6 KİŞİ SEÇMEYECEK"

Açıklamada "Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi seçimlerinde üyeler çok güçlenecek. CHP'de kritik bir yönetim anlayışı olacak. Genel sekreterlik çok güçlendirilecek. Parti kurulları içerisindeki tüm süreç demokratikleştirilecek Parti içinde artık 5-6 kişi bir araya gelip partinin milletvekiline karar veremeyecek." ifadeleri yer aldı.