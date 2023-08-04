CHP yandaşı Şaban Sevinç bombaladı: Kılıçdaroğlu değişim çağrılarını bastırmak için tüzük değiştiriyor

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında bozguna uğrayan CHP'de sular durulmuyor.
CHP YANDAŞI ŞABAN SEVİNÇ KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI I VİDEO İZLE
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında bozguna uğrayan CHP'de sular durulmuyor.
CHP YANDAŞI ŞABAN SEVİNÇ KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI I VİDEO İZLE
Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı 'değişim' çıkışları ve Zoom cuntasının ifşası sonrasında CHP tabanı adeta parçalandı.
'İstifa et' çağrılarına kulaklarını tıkayan Kılıçdaroğlu, CHP'de seçim yenilgisinin neden olduğu dalgalanmayı bastırmak amacıyla tüzük değişikliği kartını açıyor.
TV 100'den Cansu Canan Özgen, önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin tabanını 'olağanüstü heyecanlandıracak' bir açıklama yapacağını iddia etti. Açıklamanın detayında, CHP'lilerin 'en demokratik tüzük' olarak nitelendirdiği 73 tüzüğünü aşan bir tüzük olacağı ifade edildi.
Özgen, CHP'nin üst düzey yöneticisinden gelen özel açıklamaları izleyici ile paylaştı.
"MİLLETVEKİLLERİNİ ARTIK 5-6 KİŞİ SEÇMEYECEK"
Açıklamada "Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi seçimlerinde üyeler çok güçlenecek. CHP'de kritik bir yönetim anlayışı olacak. Genel sekreterlik çok güçlendirilecek. Parti kurulları içerisindeki tüm süreç demokratikleştirilecek Parti içinde artık 5-6 kişi bir araya gelip partinin milletvekiline karar veremeyecek." ifadeleri yer aldı.
DEĞİŞİM TALEPLERİNİN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYOR
CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç, söz konusu iddiaları Kılıçdaroğlu'nun 'değişim' taleplerini bastırmak için yaptığını belirtti.
Sevinç, konuya ilişkin "Kılıçdaroğlu 11 seçim kaybetmiş 13 yıldır Genel Başkan, 2 kere tüzük değiştirmiş, şimdi '3. kez tüzük değiştireceğim' diyor tüzükle seçim kazanılır mı? Değişim taleplerinin önünü kesmek için yapıyor." şeklinde konuştu.