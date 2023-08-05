CHP'ye yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç'ten Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Değişim çağrılarını bastırmak için tüzük değiştiriyor

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan CHP'de krizler bitmek bilmiyor. Son olarak istafa et çağrılarına kulaklarını tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'değişim' çağrılarını bastırmak için tüzük değişikliği kartını açacağı iddia edildi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç, "Kılıçdaroğlu 11 seçim kaybetmiş 13 yıldır Genel Başkan, 2 kere tüzük değiştirmiş, şimdi ‘3. kez tüzük değiştireceğim' diyor tüzükle seçim kazanılır mı? Değişim taleplerinin önünü kesmek için yapıyor." şeklinde konuştu.