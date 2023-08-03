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Türkiye yemyeşil! Türkiye yeşil alanda çağ atladı

Türkiye, yeşil alanda da çağ atladı. Son 20 yılda, orman alanlarını 2.5 milyon hektar artırdı. Ağaçlandırma raporlarına göre; dünyada 6’ncı, Avrupa’da ise ilk sıraya adını yazdırdı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 06:55
Türkiye yemyeşil! Türkiye yeşil alanda çağ atladı

Türkiye'de son günlerde "orman alanlarının yok edildiği" yönünde algı haberleri yayıldı. Ancak, yapılan araştırmalar, olayın hiç de böyle olmadığını kanıtladı.

BBC Science Focus Dergisi'nin tespitlerine göre, yılda orman alanlarını en çok artıran ülkeler arasında dünyada Türkiye 6. sıraya çıktı. Avrupa'da ise listenin başına yazıldı. Araştırmaya göre ülkemizde yılda 1.140 kilometre karelik orman alanı kazanıldı.

Her yıl dünya çapında 47 bin kilometre karelik alan kaybı yaşanırken, ülkemizdeki bu kazanım, taktirle karşılandı. Birleşmiş Milletler'in (BM) 1990-2000, 2000- 2010, ve 2010-2020 raporlarına Türkiye'de orman alanı büyüme hızı sırasıyla yüzde 0.18, yüzde 0.45 ve 0.53 olarak hesaplandı. Ülkemizde son 20 yılda 5,5 milyar fidan dikilerek orman varlığı 2,5 milyon hektar artırılıp 23,5 milyon hektara çıkarıldı...

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