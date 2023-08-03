Türkiye yemyeşil! Türkiye yeşil alanda çağ atladı

Türkiye'de son günlerde "orman alanlarının yok edildiği" yönünde algı haberleri yayıldı. Ancak, yapılan araştırmalar, olayın hiç de böyle olmadığını kanıtladı.

BBC Science Focus Dergisi'nin tespitlerine göre, yılda orman alanlarını en çok artıran ülkeler arasında dünyada Türkiye 6. sıraya çıktı. Avrupa'da ise listenin başına yazıldı. Araştırmaya göre ülkemizde yılda 1.140 kilometre karelik orman alanı kazanıldı.