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CHP'li Tarsus Belediyesi'nin İslami değerleri ayaklar altına alan tiyatro gösterisine suç duyurusu! Mersin Valiliği'nden açıklama geldi

Son dakika haberi... Mersin Valiliği, CHP'li Tarsus Belediyesi'nin öncülük ettiği İslami değerleri ayaklar altına alan "Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi” isimli tiyatro oyununu nedeniyle Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Valilik konuyla ilgili olarak ayrıca tahkikat başlatıldığını ifade etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 15:53 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 17:23
CHP’li Tarsus Belediyesi’nin İslami değerleri ayaklar altına alan tiyatro gösterisine suç duyurusu! Mersin Valiliği’nden açıklama geldi

CHP yönetimindeki Tarsus Belediyesi'nin düzenlediği düzenlediği tiyatro gösterisinde çarşaflı kadın tiplemesi üzerinden İslami değerler ayaklar altına alındı.



Çocukların da izlediği açık hava tiyatro oyununda ahlak dışı diyaloglar kullanıldı.

Gelişme üzerine harekte geçildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde sahnelenen tiyatro oyununda, "müstehcen ve dini değerleri aşağılayan ifadeler" kullanıldığı gerekçesiyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tarsus Belediyesince 30 Temmuz'da Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde organize edilen "Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi" adlı tiyatro oyununda, "müstehcen ve dini değerleri aşağılayan ifadeler" kullanıldığı, bunun da çocuklar tarafından izlendiği belirtildi.



Konuyla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İcra edilen gösterinin suç unsuru teşkil etmesi ve mağdurların çocuk olması sebebiyle 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri gereğince, aile yapımız, milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan, müstehcenlik içeren bir gösteriyi çocukların izlemesine sebebiyet veren, gösteriyi düzenleyen, sergileyen ve ilgisi bulunanların tespit edilerek işlem yapılması talebiyle Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."



Açıklamada, suç duyurusunda bulunulması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de konuya müdahil olduğu bilgisine yer verildi.

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