CHP’li Tarsus Belediyesi’nin İslami değerleri ayaklar altına alan tiyatro gösterisine suç duyurusu! Mersin Valiliği’nden açıklama geldi

CHP yönetimindeki Tarsus Belediyesi'nin düzenlediği düzenlediği tiyatro gösterisinde çarşaflı kadın tiplemesi üzerinden İslami değerler ayaklar altına alındı.
Çocukların da izlediği açık hava tiyatro oyununda ahlak dışı diyaloglar kullanıldı.
Gelişme üzerine harekte geçildi.
CHP'Lİ BELEDİYEDEN AHLAKSIZ GÖSTERİ!— Takvim (@takvim) August 1, 2023
🔴 CHP yönetimindeki Tarsus Belediyesi'nin düzenlediği tiyatro gösterisinde çarşaflı kadın tiplemesi üzerinden İslami değerler ayaklar altına alındı.
📌 Çocukların da izlediği açık hava tiyatro oyununda ahlak dışı diyaloglar kullanıldı. pic.twitter.com/8Q9N0SvECj
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde sahnelenen tiyatro oyununda, "müstehcen ve dini değerleri aşağılayan ifadeler" kullanıldığı gerekçesiyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tarsus Belediyesince 30 Temmuz'da Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde organize edilen "Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi" adlı tiyatro oyununda, "müstehcen ve dini değerleri aşağılayan ifadeler" kullanıldığı, bunun da çocuklar tarafından izlendiği belirtildi.