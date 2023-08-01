Yaralar sarılıyor! Kahramanmaraş hızla ayağa kalkıyor

Asrın felaketiyle sarsılan 11 ildeki ev inşaatları, 7/24 devam ediyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da binalar hızla yükseliyor.
Asrın felaketiyle sarsılan 11 ildeki ev inşaatları, 7/24 devam ediyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da binalar hızla yükseliyor.
İnşaasına başlanan 19 bin 418 ev de sahibini bekliyor.
Konutlar, tünel kalıp ve radye temel sistemi ile yapılıyor. 3-4 katı geçmeyecek şekilde tasarlanıyor.
Evlerin yanı sıra sosyal donatılar da hizmete sunuluyor. Çevre Bakanı Özhaseki, "Herkes yuvasına yerleşene kadar biz buradayız" dedi.