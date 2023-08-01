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Yaralar sarılıyor! Kahramanmaraş hızla ayağa kalkıyor

6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Kahramanmaraş, hızla ayağa kalkıyor. Toplam 112 bin 414 kalıcı konut yapılması planlanıyor. Konutlar, tünel kalıp ve radye temel sistemi ile yapılıyor. 3-4 katı geçmeyecek şekilde tasarlanıyor.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023 Güncelleme 01 Ağustos 2023
Yaralar sarılıyor! Kahramanmaraş hızla ayağa kalkıyor

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Asrın felaketiyle sarsılan 11 ildeki ev inşaatları, 7/24 devam ediyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da binalar hızla yükseliyor.



İnşaasına başlanan 19 bin 418 ev de sahibini bekliyor.



Konutlar, tünel kalıp ve radye temel sistemi ile yapılıyor. 3-4 katı geçmeyecek şekilde tasarlanıyor.

Evlerin yanı sıra sosyal donatılar da hizmete sunuluyor. Çevre Bakanı Özhaseki, "Herkes yuvasına yerleşene kadar biz buradayız" dedi.

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