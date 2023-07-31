Başkan Erdoğan’ın mücadelesi sonuç verdi! Türkiye, sigarayla mücadelede en iyi ülkelerden biri

"HER YIL 8 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR"
DSÖ'nün küresel tütün salgınıyla ilgili 9. raporu yayımlandı. Tütün kullanıcılarının yaklaşık yarısına yakınının öldüğü belirtilen raporda, "Tütün her yıl 8 milyondan fazla kişiyi öldürüyor. Bunlar arasında pasif olarak sigara dumanına maruz kalan ve 1,3 milyon sigara içmeyen kişi de yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.
Dünya genelindeki 1,3 milyar tütün kullanıcısının yaklaşık yüzde 80'inin orta ve düşük gelirli ülkelerde yaşadığı kaydedilen açıklamada, 2020'de dünya nüfusunun yüzde 22,3'ünün tütün kullandığı, bu oranın erkeklerde yüzde 36,7 ve kadınlarda ise yüzde 7,8 olduğu belirtildi.
Raporda, dünya nüfusunun yüzde 71'ine tekabül eden 5,6 milyar kişinin, bugün ölümcül tütün kullanımından hayatları kurtarmak için uygulanan en iyi politikalardan en az biriyle korunduğu ve bu rakamın 2007'ye kıyasla 5 kat arttığı vurgulandı.
DSÖ'nün Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi kapsamında son 15 yıldır tanıttığı tütünle mücadele stratejisi (MPOWER) sayesinde tütün kullanımında düşüş olduğu aktarılan açıklamada, "Bu azalmanın olmaması halinde bugün tahminen dünyada 300 milyon daha fazla sigara tiryakisi olacaktı." denildi.
Raporda, halkı pasif içicilikten korumaya odaklanılırken, ülkelerin neredeyse yüzde 40'ında halka açık alanlarda "tamamen sigara içilmeyen kapalı alanların" olduğunun altını çizildi.
Dumansız ortamların temiz hava solunmasına yardımcı olduğu, halkı ölümcül pasif içicilikten koruduğu ve insanları tütünü bırakmaya motive ettiği vurgulanan raporda, bu ortamların sigarayı normalleştirmediği gibi gençlerin sigara veya elektronik sigaraya başlamasını önlemeye yardımcı olduğu da belirtildi.
TÜRKİYE EN İYİ UYGULAMA DÜZEYİNDE ZİRVEDE!
Raporda, ülkelerin tütün kontrolünde kaydettiği ilerleme derecelendirilirken, Mauritius ve Hollanda'nın da şimdiye kadar yalnızca Brezilya ve Türkiye'nin başardığı tüm MPOWER önlemlerinde en iyi uygulama düzeyine ulaştığı yer aldı.
44 ülkenin MPOWER önlemlerini uygulamadığı ve tütün sağlığı konusunda korumasız durumda olduğu bildirilen raporda, 53 ülkenin sağlık tesislerinde de sigara içme yasağının tam olarak uygulanmadığı ifade edildi.
DSÖ'ye üye ülkelerin Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'ni 2003'te kabul ettiği ve şu anda 182 ülkenin bu anlaşmaya taraf olduğu da kaydedildi.
MÜCADELE ÇAĞRISINDA BULUNDU
Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu veriler, DSÖ'nün delile dayalı olarak en iyi şekilde uyguladığı politikalar neticesinde yavaş ancak emin adımlarla daha fazla kişinin tütünün zararlarından korunduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, Mauritius'u Afrika'daki ilk ülke olduğu için ve Hollanda'yı Avrupa Birliği'nde DSÖ tütün kontrolü politikalarının tüm paketini en üst düzeyde uygulayan ilk ülke olduğu için tebrik etti.
DSÖ Sağlık Teşviki ve Geliştirilmesi Departmanı Direktörü Rudiger Krech de tütün kullanımının her yıl dünya genelinde 8,7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti.
Krech, tüm ülkelere tütün salgınıyla mücadele etmek için tüm MPOWER önlemlerini en iyi şekilde uygulama ve bu halk sağlığı önlemlerine karşı lobi yapan tütün ile nikotin endüstrilerine karşı mücadele çağrısında bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜCADELE ETTİ
Sigarayla mücadele eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başbakan olarak göreve gelmesinin ardından, öncülüğünü yaptığı yasal düzenlemelerle mücadeleyi daha da etkin sürdürdü. Türkiye'de özellikle son 10 yıl içerisinde sigara kullanımına ve satışına dair çok ciddi kısıtlamalar getirilirken, mevcut yasalarda 2013 yılında yapılan değişiklikle özel araç bile olsa sürücülerin araba içinde sigara içmesi yasaklandı.
Başkan Erdoğan, katıldığı toplantılar ve gezilerinde, sigara kullananlardan bu alışkanlığı bırakacaklarına dair sözü karşılığında paketlerini de almaya başladı.
Birçok kişinin sigarayı bırakmasına vesile olanErdoğan'ın bugüne kadar bırakma sözüyle kullananlardan aldığı 215 sigara paketi, "Yaşam İçin Bir Söz" mottosuyla da sergilendi.
Sigarayı bırakma sözü veren paketlerin sahipleri arasında, bakan, milletvekili, muhtar, gazeteci ve taksiciler de bulunuyor.
Gençlerin tütün ve alkol kullanmasına da karşı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan,Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'na katılarak, bu konuda onları bilinçlendirmeyi ihaml etmedi.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada alkol ve sigarada uygulanan vergilere yönelik şu sözleri kullanmıştı:
"Devamlı artırıyoruz. Bundan dolayı da çok rahatsızlar. Hem suluda hem sigarada artırıyoruz."
ELEŞTİRİLMEYİ GÖZE ALDI
Başkan Erdoğan, aynı buluşmada "Şimdi doktor kardeşlerim kızacak biliyorum. Ne yazık ki onların da sigara ve alkol bağımlılığı beni rahatsız ediyor. Ama doktor dediğimiz zaman, doktorların birinci derecede sigara içmemesi lazım, alkol almaması lazım. Ki onlar örnek olacak ve başarıya gideceğiz." dedi.
Sigaranın zararlarına sık sık değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, araçta giderken hem araba kullanıp hem sigara içenleri görünce, sürücüleri sigarayı atmaları için işaretle uyardığını da belirtti.
Elektronik sigara konusunu da gündeme getiren Erdoğan, elektronik sigaranın da farklı olmadığını dile getirerek "Ülkemiz için gereği neyse bunu yapacağız" ifadelerini kullanıştı. Başkan Erdoğan'ın verdiği bu mücadelenin meyvelerinin toplanmaya başlandığı ortaya çıkan raporlarda göründü.