Yakalanan FETÖ’cünün üzerinden çıktı: ABD’deki ikiz yapılanma Yehova Şahitleri!

ÖRGÜTÜN MAHREM YAPILANMASINDA GİRESUN'A ATANMIŞ

Evinde adına düzenlenmiş "Yehova Şahitleri 2023 Bölge ibadet ve üyelik yaka kartı" ele geçirilen Evren A'nın FETÖ'nün eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışırken, örgütün mahrem yapılanmasında İstanbul'dan Giresun'a görevlendirildiği, Giresun'da örgüt içerisinde üst düzey görevlerde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi.

Cezaevinden tahliye olduktan sonra Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müteahhitlik yapan Evren A. Yehova Şahitleri tarikatına neden üye olduğunun sorulması üzerine "internette gördüm, meraktan gittim" demekle yetindi.

FETÖ İLE YEHOVA ŞAHİTLERİ BENZERLİĞİ

Yehova Şahitleri adı verilen yapı, Amerika'da kurulmuş olmasına rağmen bütün dünyada faaliyet gösteriyor. FETÖ gibi, her milletten şahit kazanmaya ve bütün ülkelerde örgütlenmeye özellikle önem veren yapı, tarikat içi organizasyon ve faaliyetler açısından da FETÖ'ye çok benziyor. Fetullahçılar gibi onlar da toplantılara ve eğitime, özellikle de yapı içi eğitime çok önem veriyor.

Bu sebeple, her hafta düzenli olarak toplantılar yapan Yehova şahitleri, üyelerine bu toplantılarda taraftar kazanmak için diğer insanlarla nasıl bir iletişim kurmaları gerektiği hakkında bilgiler veriyor. Bu dersler esnasında ve derslerde öğrendiklerini yeni tarikat adaylarına anlatmak için yapılan görüşmeler esnasında vaizler veya vaiz grupları İncil yerine başta Kitab-ı Mukaddes olmak üzere kendi inançlarını anlatan kitap ve broşürler kullanıyor. İki yapının faaliyet göstermek için kullandığı yöntemler arasında da büyük benzerlikler bulunuyor. Örneğin Yehova Şahitleri de FETÖ gibi basın ve yayına büyük önem veriyor.