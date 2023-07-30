Yakalanan FETÖ’cünün üzerinden çıktı: ABD’deki ikiz yapılanma Yehova Şahitleri!

Kocaeli'nde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda örgüt üyesi E.A'nın evinde çıkan bir belge dikkat çekti. FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki görevi nedeniyle 6 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Kocaeli'nde finans yapılanmasında yeniden faaliyet gösteren müteahhit Evren A.'nın evinde "Yehova Şahitleri 2023 Bölge İbadet ve üyelik kartı" bulundu.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Zanlı "İnternette gördüm, merak edip üye oldum" savunmasıyla soruları geçiştirirken, ABD merkezli kurulan Yehova Şahitleri isimli yapı ile FETÖ'nün neredeyse birebir benzerliği de akıllara yeni sorular getirdi. Evren A. tutuklanırken iki yapının birbirine paralel aynı özelliklere sahip olması nedeniyle soruşturma derinleştirildi.
Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel ve finansal yapılanmasının tespitine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 Temmuz'da Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 41 bin 250 dolar, 900 Euro para ile örgüt mensuplarının kendi aralarında kullanmış olduğu programların da yüklü olduğu çok sayıda dijital materyal, örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ele geçirildi. Bunların yanı sıra E.A isimli şüphelinin evinde "Yehova Şahitleri 2023 Bölge ibadet ve üyelik yaka kartı" ele geçirildi. 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden aralarında E.A.'nın da bulunduğu 7 zanlı tutuklandı.