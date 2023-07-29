Başkan Erdoğan net konuştu: Korkaklar zafer anıtı dikemez

Biz, 21 yılda nice engellemelerle karşılaştık. Ama hep şu inançta olduk: Korkaklar zafer anıtı dikemez! Bugün, savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 80'e çıkardık. 2002'de sektörde sadece 57 firma varken şimdi bu sayıyı 2 bin 500 yaptık!