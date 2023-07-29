Başkan Erdoğan net konuştu: Korkaklar zafer anıtı dikemez

Biz, 21 yılda nice engellemelerle karşılaştık. Ama hep şu inançta olduk: Korkaklar zafer anıtı dikemez! Bugün, savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 80'e çıkardık. 2002'de sektörde sadece 57 firma varken şimdi bu sayıyı 2 bin 500 yaptık!
Biz, 21 yılda nice engellemelerle karşılaştık. Ama hep şu inançta olduk: Korkaklar zafer anıtı dikemez! Bugün, savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 80'e çıkardık. 2002'de sektörde sadece 57 firma varken şimdi bu sayıyı 2 bin 500 yaptık!
İhracatımız, geçen sene 4.5 milyar dolarla rekor kırdı. Yıl sonu hedefimiz, 6 milyar dolar! TCG Anadolu'nun da üst segmentini yapacağız. Sipariş aldık. KAAN'ı inşallah yıl sonunda havada göreceğiz. Hürjet'in de 2025'te envantere girmesini planlıyoruz.
CEMEVİNİ ZİYARET ETTİ
Başkan Erdoğan, Muharrem Ayı'nın 10. gününde Pendik'te bulunan Ali Baba Cemevi'ne gitti. Alevi dedeleriyle iftar yemeği yedi.
İDEF 23
İDEF, 81 ülkeden, 100 binden fazla ziyaretçi ağırladı. Çok sayıda anlaşma yapıldı.