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CHP'li İzmir'de ulaşıma yüzde 70 oranında büyük zam talebi: Tek biniş 15 lira

CHP’li belediyelerde toplu ulaşıma fahiş zamlar durak bilmiyor. Geçtiğimiz hafta içme suyuna yüzde 43.5 oranında zam yaparak yeni bir rekora imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi de toplu ulaşıma zam yapmak için harekete geçti.  Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 70 oranında zam teklifi sundu. Sunulan taslak tarifeye göre tam biletin yüzde 70.84 oranında artışla 15 liraya çıkarılması, aktarmaya ise yüzde 114,29 zam yapılması teklif edildi. Bu fahiş zamdan nasibini alan öğrenci biletlerinin ise 5 lira 14 kuruşa yükselmesi öngörüldü. Zamlı teklif kabul görürse 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 19:23 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 20:31
CHP’li İzmir’de ulaşıma yüzde 70 oranında büyük zam talebi: Tek biniş 15 lira

Son 16 ayda içme suyuna 16 kez zam yaparak Türkiye genelinde kırılması güç bir rekora imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde içme suyuna yaptığı yüzde 43.5'lik zamdan sonra şimdi de gözünü ulaşıma dikti.

TAM BİLET 15 TL OLSUN
Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı zam önerisine göre; 8,78 olan tam biniş tarifesine yüzde 70.84 artırılarak 15 TL'ye çıkarılması öngörüldü. 3.50 TL olan tam aktarma ise yüzde 114,29 artırılarak 7.50 TL'ye çıkarılması planlandı.

ÖĞRENCİLER DE NASİBİNİ ALDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı taslak tarifeden öğrenciler de nasibini aldı. UKOME Teknik kuruluna sunulan tarifeye göre 3 TL olan öğrenci biletinin de yüzde 71.33 zamla 5 lira 14 kuruşa yükseltilmesi öngörüldü. Öğrenci aktarma ücreti ise aynı kalacak. İndirimli biniş (öğretmen-60 yaş) bedeli ise 7.56 TL'den 12,92'ye TL'ye çıkacak.



HANİ ÖĞRENCİLERE BEDAVA OLACAKTI?
CHP'nin resmi Youtube hesabı üzerinden 19 Mart 2019 tarihinde paylaşılan vaat videosunda, "CHP'nin bütün belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak" denilmişti.

DİĞER ZAM ÖNERİLERİ
İZBAN'da 20 kilometre sonrası kilometre başı tam 0,22 kuruştan 0,38 TL'ye; 20 kilometre sonrası kilometre başı öğrenci 0,12 kuruştan, 0,22 kuruşa; 20 KM sonrası KM başı indirimli 0,16'dan 0, 27 kuruşa çıkacak.

Aliağa-Selçuk tam 34,20 TL'den 59,08 TL'ye; Aliağa-Selçuk (öğrenci) 16,86 TL'den 30,66'TL çıkacak.

TAKSİCİLERİN ZAM TALEBİ BELLİ OLDU
Öte yandan taksicilerin zam talebi de netleşti. Taksimetre açılışı 12 TL, kilometre başı artış ise 20 TL olarak önerildi. Kısa mesafe ücreti için ise 50 TL istendi. İzmir'de şu anda açılış 7 TL. Kısa mesafe 13, indi/bindi 30 TL. Minibüsçüler ise indi bindi için 17 TL talep etti. Şuanda indi bindi ücreti 10 TL.

UKOMEDE GÖRÜŞÜLECEK
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zam önerileri önümüzdeki hafta pazartesi günü UKOME toplantısında oylanacak. Oylamada ya mevcut öneri kabul edilecek ya da vatandaş lehine fiyat tarifelerinde indirime gidilebilecek. Son kararı UKOME üyelerinin verdiği oylar belirleyecek. Eğer zamlı teklif kabul görürse 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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