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Gürsoy Vakfı Başkanı Hasan Gürsoy Cuma namazı sonrası Süleymaniye Camii'nde aşure dağıttı

Süleymaniye Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından Gürsoy Vakfı vatandaşlara aşure ve su dağıttı. Mimar Sinan'ın kabri başında dua edilirken, Gürsoy Vakfı Başkanı Hasan Gürsoy da aşure dağıtımına katılırken; vakıf yetkilileri ve vatandaşlar Mimar Sinan'ın kabri başında dua etti.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 15:29 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 15:30
Gürsoy Vakfı Başkanı Hasan Gürsoy Cuma namazı sonrası Süleymaniye Camii’nde aşure dağıttı

Gürsoy Vakfı, Süleymaniye Camii'nde Aşure Günü nedeniyle aşure ve su dağıtımı yaptı. Gürsoy Vakfı Başkanı Hasan Gürsoy'un da katıldığı aşure dağıtımı sonrası Mimar Sinan'ın kabri başında dua edildi.



CUMA NAMAZI SONRASI AŞURE DAĞITTILAR
Cuma namazının kılınması sonrası Süleymaniye Camii önüne kurulan stantta aşure dağıtıldı. Gürsoy Vakfı tarafından kurulan aşure ve su standına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.



MİMAR SİNAN'IN KABRİ BAŞINDA DUA EDİLDİ
Gürsoy Vakfı Başkanı Hasan Gürsoy, Gürsoy Vakfı'ndan yetkililer ve vatandaşlar Mimar Sinan'ın kabrini ziyaret etti. Kabir başında dualar edildi.


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