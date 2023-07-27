Son dakika: Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan duyurdu! Sıfır Atık Danışma Kurulu 31 Ekim’de İstanbul’da toplanacak

BMGK ile oluşturulan ve başkanlığını Emine Erdoğan'ın yaptığı Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun tanışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilişkin Emine Erdoğan sosyal medya hesabından bir açıklama da paylaştı.

Sıfır Atık hareketini yaygınlaştırma ve küresel düzeyde farkındalığı artırma ideali doğrultusunda görüş ve önerilerinin ele alındığı toplantıya ilişkin Emine Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı; Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararı ile oluşturulan, başkanlığını yürütmekten onur duyduğum Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulumuzun tanışma toplantısını gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyiz. Dünyanın dört bir köşesinden, akademiden, iş dünyasından, sivil toplumdan atık yönetimi konusunda kendisini kanıtlamış, hikâyesi ilhamla dolu sıfır atık gönüllüleri ile yol yürümekten büyük mutluluk duyuyorum.