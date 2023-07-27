Son dakika: Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan duyurdu! Sıfır Atık Danışma Kurulu 31 Ekim’de İstanbul’da toplanacak

BMGK ile oluşturulan ve başkanlığını Emine Erdoğan'ın yaptığı Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun tanışma toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya ilişkin Emine Erdoğan sosyal medya hesabından bir açıklama da paylaştı.
BMGK ile oluşturulan ve başkanlığını Emine Erdoğan'ın yaptığı Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun tanışma toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya ilişkin Emine Erdoğan sosyal medya hesabından bir açıklama da paylaştı.
Sıfır Atık hareketini yaygınlaştırma ve küresel düzeyde farkındalığı artırma ideali doğrultusunda görüş ve önerilerinin ele alındığı toplantıya ilişkin Emine Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı;
Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararı ile oluşturulan, başkanlığını yürütmekten onur duyduğum Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulumuzun tanışma toplantısını gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyiz.
Dünyanın dört bir köşesinden, akademiden, iş dünyasından, sivil toplumdan atık yönetimi konusunda kendisini kanıtlamış, hikâyesi ilhamla dolu sıfır atık gönüllüleri ile yol yürümekten büyük mutluluk duyuyorum.
"HEPİMİZ BİZE EMANET EDİLMİŞ YERYÜZÜNÜN BİR SAVUNUCUSUYUZ"
Ünvanlarımız, çalışmalarımız ve kültürlerimiz farklı olsa da hepimiz, bize emanet edilmiş yeryüzünün bir savunucusuyuz.
Toplantıda, Sıfır Atık hareketini yaygınlaştırma ve küresel düzeyde farkındalığı artırma idealimiz doğrultusunda görüş ve önerilerimizi ele aldık.
İklim krizinin yol açtığı sorunlar ne yazık ki, ülke sınırı tanımıyor.
Aynı evin sakinleri olarak, ortak bir şekilde mücadele vermedikçe başarıya ulaşamayacağımızı biliyoruz.
İnanıyorum ki, Türkiye'nin geri dönüşüm politikaları ile edindiği tecrübeler rehberliğinde, en büyük ödülü Sıfır Atık hareketini küresel bir hayat tarzı haline getirdiğimizde kazanacağız.
İLK RESMİ TOPLANTI 31 EKİM'DE İSTANBUL'DA
Bu vesileyle, kurulumuzun değerli üyelerini, ev sahipliğimizde gerçekleştirilecek BM-Habitat'ın 31 Ekim Dünya Şehirler Günü etkinlikleri ve Danışma Kurulumuzun ilk resmi toplantısı için İstanbul'umuzda ağırlamaktan memnuniyet duyacağım.
BM Genel Sekreter Yardımcısı Guy Ryder'a, BM-Habitat İcra Direktörü, dostum Maimunah Mohd Sharif'e ve tüm kurul üyelerimize katkıları için teşekkür ediyorum.