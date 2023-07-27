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En özel ziyaret! Başkan Erdoğan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi kabul etti

Başkan Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Külliye'de bir araya geldi. Bu buluşmanın, Abbas'ın ziyaretinden 1 gün sonra, Putin'in gelişinden birkaç gün önce gerçekleşmesi dünyanın dikkatini çekti.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023 Güncelleme 27 Temmuz 2023
En özel ziyaret! Başkan Erdoğan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi kabul etti

Erdoğan, önceki gün Filistin lideri Abbas'ı ağırladı. Çin ise ortadan kaybolan Dışişleri Bakanı'nın yerine Wang Yi'yi atadı. İlk iş, Türkiye'ye yolladı.

Külliye'deki buluşma, basına kapalı yapıldı. Bu arada Rusya lideri Putin'in de önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği açıklandı. Yoğun diploması trafiği, tüm dünyada ilgi topladı.



KİRLİ ELLERİ KIRACAĞIZ
Erdoğan, Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nde konuştu: Teröristleri inlerinde yok ediyoruz. Türkiye'ye uzanan kirli elleri kıracağız. Değil 7, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'u unutmayacağız.

Wang Yi'nin görevinin ilk gününde Türkiye'ye gelmesi, Ankara-Pekin ilişkilerinde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendirildi.

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