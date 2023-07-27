En özel ziyaret! Başkan Erdoğan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi kabul etti

Erdoğan, önceki gün Filistin lideri Abbas'ı ağırladı. Çin ise ortadan kaybolan Dışişleri Bakanı'nın yerine Wang Yi 'yi atadı. İlk iş, Türkiye 'ye yolladı.

Külliye'deki buluşma, basına kapalı yapıldı. Bu arada Rusya lideri Putin'in de önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği açıklandı. Yoğun diploması trafiği, tüm dünyada ilgi topladı.