Türkiye’den BM’nin Kur’an-ı Kerim kararına ilişkin açıklama!

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "BM Genel Kurulu'nun 25 Temmuz 2023 tarihinde kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren, ülkemizin de ortak sunucusu olduğu kararı kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Karar, son dönemde İsveç, Danimarka ve Hollanda'da polis koruması altında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemlerine izin verilmesi karşısında önem taşımaktadır. Milyarlarca Müslümanı rencide eden bu tür nefret suçlarına karşı uluslararası toplumun kararlılıkla ortak hareket etmesi elzemdir. Türkiye, İslam karşıtlığıyla mücadelede üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecekti r" ifadelerine yer verildi.





"OLUMLU BİR GELİŞME OLARAK GÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karar ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında, "Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan sistematik saldırıların tekrar ediliyor olması, İslam düşmanlarının din ve vicdan hürriyetine tahammülü olmadığının en açık göstergesidir. Bu durum sadece Müslümanlar açısından değil, Avrupa Birliği'nin geleceği açısından da büyük bir tehdittir. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, Avrupa Birliği'nin geleceğini şekillendirmemelidir. Hangi dine mensup olursak olalım insanlık olarak nefret suçlarına karşı birlik olabilmeli ve işlenen bu tip nefret suçlarına karşı uluslararası hukuk nezdinde ortak bir mücadele zemini oluşturmalıyız. Bu anlamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısının kabul edilmesini olumlu bir gelişme olarak görüyoruz" dedi.