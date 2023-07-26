RTÜK’ten eşcinsel yayın yapan platformlara ceza yağdı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu izleme raporlarını görüştü. Gündemdeki dosyalar internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık platformlarında yayınlanan içeriklerdi.

NETFLİX'E İKİ AYRI RAPOR

Üst Kurul Netflix'in iki ayrı dosyasını karara bağladı. İlk rapor 'Anne' isimli yapımına geldi.

Film, bir gey çift ile üç lezbiyen çiftten oluşan ve birbirleriyle eş cinsel ilişki içerisinde bulunan sekiz kişiden oluşan bir arkadaş grubunu konu alıyor. İzleme raporunda, "Filmde cinsiyetin, cinselliğin ve ilişkilerin sınırlarının tanınmaması, cinsiyet temelli alternatif ideal bir dünya kurgulanması, evrensel aile formunun değiştirilmesi, yoğun müstehcenlik içeren sahnelerin detaylı bir şekilde gösterilmesi ve tüm bunların normalleştirilmesi ve hatta 'sağlıklı' olarak tanımlanması ailenin korunması ilkesine aykırı olarak değerlendirilmiştir" tespiti yer aldı. Rapordaki tespitleri haklı bulan RTÜK, yayıncı platform hakkında üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı aldı.

Netflix'in "Elite" isimli yapımında ise, üç erkeğin birlikte yatağa girmeleri, uyuşturucu kullanımı ve gayri ahlaki münasebet içinde bulunmaları RTÜK merceğine takıldı. Üst Kurul, ilgili içeriği yayınlayan Netflix'in 6112 sayılı Kanun'da geçen "Yayın hizmetleri, Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmü ihlal ettiğine karar verdi.