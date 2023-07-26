CHP’de kazan kaynıyor! Alman medyası son kaosu manşete taşıdı: CHP kendini parçalıyor

Kılıçdaroğlu, "Maaşa bağlanan gazeteciler var" açıklamasını yaptı. Sözcü, üzerine alındı! Kemal Bey'e "içler acısı halde, vahim durumda" diye hakaret yağdırdı.





Cumhuriyet, "PM'deki kavgalarda, yeryüzünde söylenmedik söz kalmadığını" vurguladı. Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu'na sert çıktı: Hiçbir hizmeti yok! Yabancılarla görüşmeyi bilir!



Kaftancıoğlu, İstanbul'daki 14 ilçe belediye başkanını toplantıya çağırdı. Hiçbiri katılmadı! Fatih Portakal, Kemal Bey'e saydırdı! '74 yaşında hırslarından arınamamış' mesajı yolladı! Frankfurter Zeitung da nokta atışı yaptı: CHP kendi kendini parçaladı! Parti birbirini yiyor...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde sırtını Avrupa'ya dayadı. Almanlar da çok umutlandı. Ancak ipi yine Başkan Erdoğan göğüsleyince, Avrupa ülkeleri rota değişikliği yaptı. Alman basını da CHP'deki son kaosu manşete çıkardı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ümit Özdağ ile yapılan gizli anlaşmanın ortaya çıkmasıyla Kılıçdaroğlu'nun zor durumda kaldığını yazdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde yapılan gizli zoom toplantısıyla da CHP liderinin altının oyulduğunu anlattı. "Türk muhalefet partisi CHP kendi kendini parçalıyor" başlığını attı.

Gelecek Partisi'nden gelen "İyi ki kazanamadık", İyi Parti'den yapılan "Bu ülkenin vatandaşlarının umutlarını kendi malınızmış gibi kapalı kapılar ardında satmak ve müttefiklerinizin arkasından siyaset yapmak, ne demokratik ne de etiktir" açıklamaları hatırlattı. CHP'de kazan kaynarken AK Parti'nin yerel seçim hazırlıklarına başladığını anımsattı. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u CHP'den almak için start verdi" haberini okurlarına aktardı.