CHP’de kazan kaynıyor! Alman medyası son kaosu manşete taşıdı: CHP kendini parçalıyor

Kılıçdaroğlu, "Maaşa bağlanan gazeteciler var" açıklamasını yaptı. Sözcü, üzerine alındı! Kemal Bey'e "içler acısı halde, vahim durumda" diye hakaret yağdırdı.
Cumhuriyet, "PM'deki kavgalarda, yeryüzünde söylenmedik söz kalmadığını" vurguladı. Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu'na sert çıktı: Hiçbir hizmeti yok! Yabancılarla görüşmeyi bilir!
Kaftancıoğlu, İstanbul'daki 14 ilçe belediye başkanını toplantıya çağırdı. Hiçbiri katılmadı! Fatih Portakal, Kemal Bey'e saydırdı! '74 yaşında hırslarından arınamamış' mesajı yolladı! Frankfurter Zeitung da nokta atışı yaptı: CHP kendi kendini parçaladı! Parti birbirini yiyor...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde sırtını Avrupa'ya dayadı. Almanlar da çok umutlandı. Ancak ipi yine Başkan Erdoğan göğüsleyince, Avrupa ülkeleri rota değişikliği yaptı. Alman basını da CHP'deki son kaosu manşete çıkardı.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ümit Özdağ ile yapılan gizli anlaşmanın ortaya çıkmasıyla Kılıçdaroğlu'nun zor durumda kaldığını yazdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde yapılan gizli zoom toplantısıyla da CHP liderinin altının oyulduğunu anlattı. "Türk muhalefet partisi CHP kendi kendini parçalıyor" başlığını attı.
Gelecek Partisi'nden gelen "İyi ki kazanamadık", İyi Parti'den yapılan "Bu ülkenin vatandaşlarının umutlarını kendi malınızmış gibi kapalı kapılar ardında satmak ve müttefiklerinizin arkasından siyaset yapmak, ne demokratik ne de etiktir" açıklamaları hatırlattı. CHP'de kazan kaynarken AK Parti'nin yerel seçim hazırlıklarına başladığını anımsattı. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u CHP'den almak için start verdi" haberini okurlarına aktardı.
İMAMOĞLU YÜZÜNDEN SOKAĞA ÇIKAMIYORUM
İstanbul, Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasındaki gerilim iyice tırmandı. Kerimoğlu, katıldığı bir televizyon programında, İmamoğlu'nun kendisi için yaptığı "Bakırköy'de sokağa çıkacak yüzü olmayanlara neden söz veriyorsunuz?" çıkışa sert çıktı. "Ben İBB Bakırköy'e hiçbir yatırım yapmadığı için, ana caddeleri, meydanları kaderine terk ettiği için, mahallelerde ilaçlama yapmadığı için sokağa çıkamıyorum" ifadesini kullandı.
Kerimoğlu, İmamoğlu için bir de imalı icraat göndermesi yaptı: En iyi yaptığı iş, reklam ve tanıtım. Yurt dışında bizi iyi temsil ediyor. İngilizce'si benden iyi... Genel Başkan'a yönelik PM'de bir organizasyon yapmak gayri ahlakidir. Bunu yapacaksanız görevinizi bırakarak yapmanız gerekir...
VURAN TÜYSÜZ
Şanlıurfa'da 2002'de CHP'den vekil seçildikten sonra ANAP'a geçen ve ardından HDP'de siyasete devam eden Turan Tüysüz, dün TBMM'ye gitti. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'le görüşmek istedi. İkili arasında sesler yükseldi. Sarıgül'e yumruk atan Tüysüz, "Sarıgül'ün hem maddi hem de manevi borcu vardı" dedi. Sarıgül ise "Ne olduğunu bilmiyorum, alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Parlamento çatısı altında böyle bir olayın yaşanması son derece üzüntü verici. Eski bir milletvekili arkadaşı 15 yıldır görmüyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.
EKREM'E KARŞI ÖZGÜR DERİM
Değişim söylemleri sonrası Özgür Özel de, genel başkanlığa göz kırptı. MHP lideri Bahçeli, CHP'deki kavgayı esprili bir dille yorumlayarak, "CHP'de sınıf arkadaşım (Kılıçdaroğlu) devam etmezse, Ekrem'e karşı Özgür derim" dedi.