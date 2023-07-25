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Wekileaks! Değişimciler Kılıçdaroğlu'na 39 vekilin hesabını sordu!

Değişimciler, PM’de Kılıçdaroğlu ile yüzleşti. Küçük ortaklara verilen 39 vekille ilgili, “Listeyi siz yapmadınız mı, niye inkar ediyorsunuz?” diye tepki gösterdi...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023 Güncelleme 25 Temmuz 2023
Wekileaks! Değişimciler Kılıçdaroğlu’na 39 vekilin hesabını sordu!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Değişim" isteyenlere sert çıktı. Zoom toplantısına da "Etik" değil diye kızdı. CHP Parti Meclisi'ni topladı. Birçok konu masaya yatırıldı. Görevden alınan illerin itirazları oylandı. "PM'de çoğunluğu ele geçirmeyi" ilk hedef olarak belirleyen değişimciler, kritik toplantıda 31 üyeye ulaşarak bunu başardı. Kılıçdaroğlu'nda "Panik atak" başladı!



Kulis bilgilerine göre; Kılıçdaroğlu toplantıda, ittifakın küçük ortaklarına verilen 39 vekille ilgili sorulara da maruz kaldı. Seçim dönemi milletvekili aday listeleri, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Veli Ağbaba, Engin Özkoç ve Selin Sayek Böke'den oluşturulan 8 kişilik komisyon tarafından hazırlanmıştı.



Bu üyelerden bazıları Kılıçdaroğlu'na "Son gece geldiniz, 39 ismi getirdiniz. O listelere biz isyan ettik. 'Bir çok arkadaşımızı koyamıyoruz' dedik. Söylediğiniz herkes teker teker yazılmadı mı?" diyerek çıkıştı. Kılıdaroğlu, bu çıkış karşısında sessiz kaldı. Ancak Kurultay'la ilgili "Ben de yoruldum ama fırtınada gemi terk edilmez" dediği bilgisi de alındı.



SORUMLU BENİM
Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokoldeki üç bakanlıkla ilgili "Bakanlıklar bizim kontenjanımızdandı" şeklindeki sözlerine tepkiler yükseldi. Bazı üyelerin "Bize düşen bakanlıkların yarısının gizli protokol ile verilmesi, ayıplı ve sorunlu" dedikleri ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun da "Sorumluluğu üstüme alıyorum" diyerek tepkileri yanıtladığı öğrenildi.

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