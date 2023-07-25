Wekileaks! Değişimciler Kılıçdaroğlu’na 39 vekilin hesabını sordu!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu , "Değişim" isteyenlere sert çıktı. Zoom toplantısına da "Etik" değil diye kızdı. CHP Parti Meclisi 'ni topladı. Birçok konu masaya yatırıldı. Görevden alınan illerin itirazları oylandı. "PM'de çoğunluğu ele geçirmeyi" ilk hedef olarak belirleyen değişimciler, kritik toplantıda 31 üyeye ulaşarak bunu başardı. Kılıçdaroğlu'nda "Panik atak" başladı!





Bu üyelerden bazıları Kılıçdaroğlu'na "Son gece geldiniz, 39 ismi getirdiniz. O listelere biz isyan ettik. 'Bir çok arkadaşımızı koyamıyoruz' dedik. Söylediğiniz herkes teker teker yazılmadı mı?" diyerek çıkıştı. Kılıdaroğlu, bu çıkış karşısında sessiz kaldı. Ancak Kurultay'la ilgili "Ben de yoruldum ama fırtınada gemi terk edilmez" dediği bilgisi de alındı.