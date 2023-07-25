Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu! ’Yerinde Dönüşüm’e rekor başvuru

"ŞEHİRLERİMİZİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ" Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabı Twetter'dan yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak "Yerinde Dönüşüm" projemize 8. günde başvuru sayısı 100.000'i buldu. Bu müracaatların 86 bin 833'ü konut ve 13 bin 167'si iş yeri şeklinde gerçekleşti. Her daim yanımızda olup bizlere güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz; bir ve beraberiz. Şehirlerimizi güvenli bir şekilde inşa ederek eski canlılığına hep birlikte kavuşturacağız." ifadelerine yer verdi.





BAKAN ÖZHASEKİ, YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ'NİN İLK TEMELİNİN MALATYA'DA ATILACAĞINI AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında ilk temelin cumartesi günü Malatya'da atılacağını açıkladı.

Özhaseki, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yerinde dönüşüm çalışmaları için inşaatlara başlanacağını söyleyen Özhaseki, "Cumartesi günü bu projemize dair ilk temelimizi Malatya'da atacağız. Mesela, Hatay Antakya merkezi yıkılmış, Adıyaman merkezi yıkılmış, o merkezleri imar ve inşa edeceğiz. Malatya'nın meydan projesi, Bakırcılar Çarşısı'nın olduğu yerde temel atıp bir de vatandaşın yerinde dönüşümü için hazırlıklarımıza başlıyoruz. Bu merkezler belki bin sene yaşayacak." dedi.

Özhaseki, yıkıma uğrayan şehir merkezlerinin, tarihi dokuya uygun olarak inşa edileceğini vurgulayarak, "Meydanın dışındaki güvenli yerlerde ise Yerinde Dönüşüm Projemizle vatandaşlarımız, her bir safhasını Bakanlığımızın kontrol edeceği süreçle kendi konutlarını, iş yerlerini inşa edecekler. Bu zamana kadar rezerv alanlarda işe başlandı ama şehir merkezlerinde zemin etütleri yapılmakta olduğu için herhangi bir inşa faaliyeti başlamamıştı. Artık şehir merkezlerimizdeki zemin etüdü yapılan yerlerde ilk kazmayı vurarak 'Bismillah' diyoruz. Şehir merkezlerini canlandıracağız, yerel sektörü ki en az 140 alt sektör var, hepsini harekete geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Şehir merkezleri için projeler hazırlandığını anlatan Özhaseki, "Güvenli olan, merkeze yakın yerlerde yöresel mimari dokunun korunduğu inşa faaliyetlerine başlayacağız. Mimari tasarımlara örnek oluşturması adına örnek binalar, konutlar inşa edeceğiz. Hatay'da da merkezde yapılaşmaya başlıyoruz. En fazla 5 katlı olacak, zemin artı 4 katı geçmeyecek." bilgisini verdi.