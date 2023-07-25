Antalya Kemer’de orman yangını: Çok sayıda uçak ve helikopter müdahale ediyor!

Bölgede çalışan helikopterler, alçalarak denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale sürüyor.
HATAY'DA ORMAN YANGINI
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 9 helikopter, 10 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle ağaçların yakınındaki 2 çadır ve 1 konteynerde hasar oluştu.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
İZMİR'İN İKİ İLÇESİNDE YANGIN
İzmir'in Kemalpaşa Hamzababa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
2 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 1 dozerle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Menemen'de de Ayvacık Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına 2 uçak, 6 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bu yangın da kontrol altına alındı.