Antalya Kemer’de orman yangını: Çok sayıda uçak ve helikopter müdahale ediyor!

Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale sürüyor.

Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İZMİR'İN İKİ İLÇESİNDE YANGIN İzmir 'in Kemalpaşa Hamzababa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 9 helikopter, 10 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 1 dozerle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Menemen'de de Ayvacık Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına 2 uçak, 6 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bu yangın da kontrol altına alındı.