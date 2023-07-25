Başkan Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması mesajı: "Hem sahada hem masada güçlüyüz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü nedeniyle önemli mesajlar verdi:

Tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen İstiklal Harbimiz'i zafere ulaştıran irade, bugün de bize rehberlik etmekte, yolumuzu aydınlatmakta, zorluklar karşısında mücadele azmi vermektedir.





Asrın felaketi 6 Şubat Depremleri'nden sonra devletimiz ile milletimizin sergilediği dayanışma, bunun en son ve somut örneğidir. 28 Mayıs gecesi itibarıyla inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda da en önemli güç ve ilham kaynağımız, milletimizin kendi öz yurdunda onurlu, hür ve başı dik bir şekilde yaşama sevdasıdır.