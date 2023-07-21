Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'ın 3 bakanlık ve MİT iddialarına ilişkin açıklama: Özel protokol imzaladık

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim desteğine karşılık "gizli protokol" ile 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini açıkladı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Özdağ'ın protokol ile ilgili sözlerinin doğru olmadığını söyledi.
Kılıçdaroğlu, bir TV kanalının canlı yayında gizli protokolü kabul etti. Özdağ'ın bakanlık itiraflarını yalanlamayan Kılıçdaroğlu "O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür. Açıklamayı ahlaki olarak doğru bulmam. Benim konuşmam doğru değil. Protokol ikimizin arasında imzalandı. Kamuoyuna açık değildi. İkimizin namusuna teslim edildi nokta" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Faik Öztrak da protokolün içeriğini bilmiyor" diye konuştu.