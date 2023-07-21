Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'ın 3 bakanlık ve MİT iddialarına ilişkin açıklama: Özel protokol imzaladık

Kılıçdaroğlu, bir TV kanalının canlı yayında gizli protokolü kabul etti. Özdağ'ın bakanlık itiraflarını yalanlamayan Kılıçdaroğlu "O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür. Açıklamayı ahlaki olarak doğru bulmam. Benim konuşmam doğru değil. Protokol ikimizin arasında imzalandı. Kamuoyuna açık değildi. İkimizin namusuna teslim edildi nokta" dedi.