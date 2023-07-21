Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de! Mısır'a Salih Mutlu Şen atandı... Hangi ülkeye hangi isim atandı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Paraguay Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Kül, Fransa Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yunus Demirer, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nevzat Uyanık, Mısır Arap Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Mutlu Şen, İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz atandı.
Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o karar:
MISIR İLE NORMALLEŞME ADIMI
Mısır ile atılan normalleşme adımları kapsamında Salih Mutlu Şen Büyükelçi olarak atandı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından 4 Temmuz'da yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin" büyükelçilik seviyesine çıkarıldığı duyurulmuştu.
Açıklamada, "Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday göstermişlerdir." ifadelerine yer verilmişti.
SALİH MUTLU ŞEN KİMDİR?
1964 yılında Emirdağ'da doğdu. İlköğretimini Emirdağ da tamamladı. Arkasından Eskişehir Anadolu Lisesini kazanarak Ailesiyle birlikte Eskişehir'e taşındılar. Eskişehir Anadolu Lisesini 1983 yılında tamamladı. 1984 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü üstün başarı ile 1989 yılında tamamladı.
1992''de Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar Dairesi''nde Aday Meslek Memuru olarak göreve başlamış ve 1993''te askerlik nedeniyle görevinden ayrılmıştır. 1993''te Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar Dairesi''nde Aday Meslek Memuru, Ataşe, 1994''te Kabil Büyükelçiliği''nde Ataşe, Üçüncü Katip, 1996''da AGİT Daimi Temsilciliği''nde Üçüncü Katip, 1998''de Küresel Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Dairesi''nde Üçüncü Katip olarak görev yapmış ve 1998''de istifa ederek görevinden ayrılmıştır.