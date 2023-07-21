Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de! Mısır'a Salih Mutlu Şen atandı... Hangi ülkeye hangi isim atandı?

1992''de Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar Dairesi''nde Aday Meslek Memuru olarak göreve başlamış ve 1993''te askerlik nedeniyle görevinden ayrılmıştır. 1993''te Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar Dairesi''nde Aday Meslek Memuru, Ataşe, 1994''te Kabil Büyükelçiliği''nde Ataşe, Üçüncü Katip, 1996''da AGİT Daimi Temsilciliği''nde Üçüncü Katip, 1998''de Küresel Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Dairesi''nde Üçüncü Katip olarak görev yapmış ve 1998''de istifa ederek görevinden ayrılmıştır.