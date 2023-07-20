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    Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 49’uncu yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 49'uncu yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    "20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI'NI TEBRİK EDİYORUM"
    Başkan Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 49'uncu yıl dönümünde, istiklal ve istikbalimiz uğrunda şehit olan Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Kıbrıs Türk Halkı'nın ve milletimizin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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