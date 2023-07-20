CHP’de son kaset! CHP'deki 15 imzacı kurmay heyeti deşifre oldu





Kılıçdaroğlu, MYK'yı olağanüstü topladı. Gizli toplantıda yer alan Özgür Özel ile Gökhan Günaydın katılmadı! Sözcü Öztrak, "Haberimiz yoktu" diye patladı. Mahalle, yaygara kopardı: Yeni kasetler var.



CHP'de kaset krizi hiç bitmedi! Kılıçdaroğlu, Baykal'ın görüntüleri çıkınca Genel Başkan seçildi. Tanju Özcan da geçen hafta yeni kaset servis etti.



İmamoğlu, bu gibi toplantıları 200 kere yaptıklarını söyledi. Yine de kaseti sızdıranı araştıracaklarını belirtti. Bu arada Kemal Bey'in sağ kolu Muharrem Erkek'in de gizli toplantıya katılması dikkat çekti.