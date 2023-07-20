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    CHP’de son kaset! CHP'deki 15 imzacı kurmay heyeti deşifre oldu

    İmamoğlu, Kemal Bey'ın kurmaylarını yanına aldı. Zoom'dan toplantı yaptı. Darbe planını anlattı! Ancak gizli bir el, bu görüntüleri çekip yaydı. Mahalle kapıştı. Akıllar karıştı: Kasetle gelen Kılıçdaroğlu, kasetle gider mi?

    CHP’de son kaset

    Koltuk savaşı kızıştı! Kavgaya kasetler karıştı! "Değişim Gecesi" adlı siteden yayınlanan videoda İmamoğlu'nun değişim planları ortaya çıktı. Yer yerinden oynadı. Ekrem Bey, "Gizli değildi" deyip kıvırdı.



    Kılıçdaroğlu, MYK'yı olağanüstü topladı. Gizli toplantıda yer alan Özgür Özel ile Gökhan Günaydın katılmadı! Sözcü Öztrak, "Haberimiz yoktu" diye patladı. Mahalle, yaygara kopardı: Yeni kasetler var.

    CHP'de kaset krizi hiç bitmedi! Kılıçdaroğlu, Baykal'ın görüntüleri çıkınca Genel Başkan seçildi. Tanju Özcan da geçen hafta yeni kaset servis etti.

    İmamoğlu, bu gibi toplantıları 200 kere yaptıklarını söyledi. Yine de kaseti sızdıranı araştıracaklarını belirtti. Bu arada Kemal Bey'in sağ kolu Muharrem Erkek'in de gizli toplantıya katılması dikkat çekti.



    İŞTE DEĞİŞİM KONSEYİ
    Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğa yapıştı. İmamoğlu kazan kaldırdı. "Değişim" çağrısı yaptı. Kemal Bey'in eski kurmaylarını çevresinde topladı. Adeta "Değişim Konseyi" oluşturup Parti Meclisi'nde etkili olmak için görüşlerini aldı. Yaklaşık 1 saat süren zoom'lu gizli toplantı basına sızdırıldı. O toplantıda, olağanüstü kurultay için büyük operasyon taktikleri ele alındı. Kılıçdaroğlu'nun örgütteki tasfiyelerinin önünü kesmek için PM'de daha etkili olacak isimler sıralandı. Böylelikle İmamoğlu'nun tüm stratejisi tek tek gün yüzüne çıktı. İmamoğlu'- nu destekleyen isimlerin oluşturduğu "Paralel CHP"nin tüm yapısı bir kez daha hayret uyandırdı.

    ÖZTRAK: HABERİMİZ YOKTU
    Gizli toplantının basına sızmasının ardından Kılıçdaroğlu hemen MYK'yı toplantıya çağırdı. Ancak o toplantıda, Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yer almadı. Kılıçdaroğlu'nun gizli toplantıya katılanların istifasını isteyebileceği yorumları yapıldı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da "Etik olmayan bir toplantı" diyerek sert çıktı...

    İMZAYI ATTILAR
    Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Engin Altay, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Ahmet Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökan Zeybek, Sevgi Kılıç.


        BÜLENT TEZCAN

        TEKİN BİNGÖL



        MUHARREM ERKEK


            ÖZGÜR ÖZEL



            GÖKHAN GÜNAYDIN



            ONURSAL ADIGÜZEL



                SELİN SAYEK BÖKE



                VELİ AĞBABA



                ENGİN ALTAY



                    ENGİN ÖZKOÇ



                    SEVGi KILIÇ



                    GÖKAN ZEYBEK
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                        Haberler Güncel CHP’de son kaset! CHP'deki 15 imzacı kurmay heyeti deşifre oldu
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