Gizli protokol CHP’de panik yarattı! Ümit Özdağ’ın açıklamaları Kılıçdaroğlu’nun ortaklarını telaşlandırdı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın diğer ortaklarından gizli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazarlığı açıkladı.
"Yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık" ifadesini kullandı.
Bu açıklama, ittifakın küçük ortağı GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu da telaşlandırdı. Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi, "Kemel Bey'i arayıp sordum. 'Siz bize, böyle bir şeyin olmadığını vaktinde söylemiştiniz' dedim. 'Haklısınız, üç değil bir bakanlık, o da net değildi' dedi" diye anlattı.