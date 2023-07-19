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    Gizli protokol CHP’de panik yarattı! Ümit Özdağ’ın açıklamaları Kılıçdaroğlu’nun ortaklarını telaşlandırdı

    Akşener, Kılıçdaroğlu ile yerel seçim ittifakı yaptı. İyi Parti'nin gazetesi Yeniçağ da İmamoğlu'nun kalemini kırdı: İstanbul perişan! Gizli protokol CHP’de panik yarattı! Ümit Özdağ’ın açıklamaları, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaklarını da telaşlandırdı. Ahmet Davutoğlu da sahneye çıktı....

    Protokol kavgası

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın diğer ortaklarından gizli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazarlığı açıkladı.

    "Yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık" ifadesini kullandı.

    Bu açıklama, ittifakın küçük ortağı GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu da telaşlandırdı. Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi, "Kemel Bey'i arayıp sordum. 'Siz bize, böyle bir şeyin olmadığını vaktinde söylemiştiniz' dedim. 'Haklısınız, üç değil bir bakanlık, o da net değildi' dedi" diye anlattı.
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        Haberler Güncel Gizli protokol CHP’de panik yarattı! Ümit Özdağ’ın açıklamaları Kılıçdaroğlu’nun ortaklarını telaşlandırdı
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