Gizli protokol CHP’de panik yarattı! Ümit Özdağ’ın açıklamaları Kılıçdaroğlu’nun ortaklarını telaşlandırdı

Bu açıklama, ittifakın küçük ortağı GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu da telaşlandırdı. Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi, "Kemel Bey'i arayıp sordum. 'Siz bize, böyle bir şeyin olmadığını vaktinde söylemiştiniz' dedim. 'Haklısınız, üç değil bir bakanlık, o da net değildi' dedi" diye anlattı.