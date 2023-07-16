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    • 16.07.2023 10:34
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    • 16.07.2023 10:34
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    TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

    Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Seçimlerin ardından göreve başlayan Meclis'te mesai yoğundu. Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler yasalaştırıldı. Siyasi partilerin temsilcileri Genel Kurul'da yasama yılının son mesajlarını verdi.

    takvim.com.tr
    TBMM 1 Ekim’e kadar tatile girdi

    Yasama yılının son mesajları verildi, 1 Ekim'de buluşmak üzere vedalaşıldı.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci dönemin ilk yasama yılı sona erdi. 2,5 aylık tatil başladı.

    TBMM BAŞKANI&NBSP;NUMAN KURTULMUŞ&NBSP;OLDU

    14 Mayıs seçimlerinin ardından mesaiye başlayan Meclis'te önce başkan seçimi yapıldı.

    Numan Kurtulmuş, 3. oylamada Anayasada öngörülen çoğunluğu sağlayarak 321 oyla TBMM Başkanı seçildi.

    Meclis Başkanlık Divanı ve komisyonlar oluşturuldu.

    Bir yandan da hızla yasama faaliyetleri gerçekleştirildi.

    ÇOK SAYIDA DÜZENLEME HAYATA GEÇTİ

    2 ay gibi kısa bir sürede toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren ekonomik düzenlemelere imza atıldı.

    Milyonlarca kişinin beklediği torba yasayla memur ve emekli zammı kabul edildi. İşverene asgari ücret desteği artırıldı. Koronavirüs izninde bulunan hükümlülere yönelik düzenleme uzatıldı.

    VEKİLLER HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

    Meclis, ek bütçeyi de yasalaştırdıktan sonra tatile girdi.

    Milletvekilleri Genel Kurul'da 1 Ekim'de buluşmak üzere vedalaştı, fotoğraf çektirdi.

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