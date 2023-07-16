Hatay'a 254 bin 195 konut inşa edilecek: Çalışmalar gece gündüz aralıksız sürüyor

"Depremden etkilenen 11 şehrimizi bir an evvel ayağa kaldırmak, boynumuzun borcudur." ifadelerini kullanan Özhaseki, medeniyetler şehri Hatay'da konut ve köy evlerinin hızla yükseldiğini vurgulayarak, "Hatay'da 220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi olmak üzere toplam 254 bin 195 konut üreteceğiz. Afet konutlarımızdan, 32 bin 715 konutumuzun ihalesini gerçekleştirdik. 30 bin 88 konut ile 48 dükkanın yapımını sürdürüyoruz. Afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz üzere evlerini en kısa sürede teslim edeceğiz." bilgisini verdi.