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    • 15.07.2023 00:24
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    Son dakika: Ek bütçe TBMM'den geçti! En büyük pay 'Hazine' ve AFAD'a ayrıldı: İlk öncelik deprem bölgesinin yeniden inşası

    Ek bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından yasalaştı. 1 trilyon 119 milyar liralık bütçede en büyük pay Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrıldı. Teklifin sunumunu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçenin ağırlıkla deprem bölgesinin yeniden inşasında kullanılacağını söyledi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Ek bütçe TBMM’den geçti! En büyük pay AFAD’ın

    Ek Bütçe teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifin sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Yılmaz, bütçenin ağırlıkla deprem bölgesinin yeniden inşasında kullanılacağını ifade etti. Ek bütçe büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar lira olacak.

    Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen ek bütçe teklifinin sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı.



    Yılmaz şunları söyledi:

    "Küresel düzeyde sürmekte olan yüksek enflasyon, tedarik zincirindeki aksaklıklar, emtia fiyatlarındaki dalgalanma Rusya ve Ukrayna savaşı ve son olarak yaşadığımız deprem felaketi makro ekonomide görünüm ve varsayımlarda ciddi değişimlere yol açmıştır."

    Yılmaz, küresel gelişmelerin yanısıra 6 şubat depremlerinin kamu harcamalarında ciddi artışa neden olduğunu söyledi.



    EN BÜYÜK AFAD VE 'HAZİNE'YE AYRILDI
    Depremle ilgili sadece merkezi bütçeden 762 milyar lira harcama yapılacağını ifade eden Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Özellikle şubatta yaşadığımız asrın felaketinde depremin izlerini silmek için ivedilikle başladığımız çalışmalar kamu harcamalarında ciddi artışlara neden oldu. 104 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu gelişmeler gelir beklentilerimizi gider harcamalarımızı ve ihtiyaçlarımızı değiştirmiştir. Bu yıl sadece merkezi yönetim bütçesinden depremle ilgili harcamamız 762 milyar lirayı bulacaktır"



        Kabul edilen teklifle Cumhurbaşkanlığına 1 trilyon 119 milyar lira ek bütçe sunulması ön görüldü.

        Ek bütçede en büyük pay Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrıldı.

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        Balıkesir Belediyesi
        Haberler Güncel Son dakika: Ek bütçe TBMM'den geçti! En büyük pay 'Hazine' ve AFAD'a ayrıldı: İlk öncelik deprem bölgesinin yeniden inşası
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