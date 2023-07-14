Son dakika: Ek bütçe TBMM'den geçti! En büyük pay 'Hazine' ve AFAD'a ayrıldı: İlk öncelik deprem bölgesinin yeniden inşası





EN BÜYÜK AFAD VE 'HAZİNE'YE AYRILDI

Depremle ilgili sadece merkezi bütçeden 762 milyar lira harcama yapılacağını ifade eden Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle şubatta yaşadığımız asrın felaketinde depremin izlerini silmek için ivedilikle başladığımız çalışmalar kamu harcamalarında ciddi artışlara neden oldu. 104 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu gelişmeler gelir beklentilerimizi gider harcamalarımızı ve ihtiyaçlarımızı değiştirmiştir. Bu yıl sadece merkezi yönetim bütçesinden depremle ilgili harcamamız 762 milyar lirayı bulacaktır"