Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda konuştu! Yeni anayasa mesajı: "Bu millet artık hak ediyor"





Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi kahramanlık gösteren yargı mensuplarımızı da kutluyorum. O gece darbeciler karşısında cübbelerini giyip 'hazır ol'da bekleyen bir yargı sistemi değil, onların tarihe karıştığını gördük, darbecileri, milletin hakkına, hukukuna tecavüz edenleri soruşturan, ilk dakikadan itibaren soruşturan, onları gözaltına alan, tutuklayan ve millet adına hesap soran bir yargıyı gördük. O gece kahramanca mücadele eden yargı mensuplarımızı teker teker kutluyorum. İşte demokrasiye, insan haklarına sahip çıkmak budur. Milletimiz dünyaya büyük bir mesaj verdi. İnsan hakları, demokrasi mücadelesinin nasıl yapıldığını milletimiz bütün dünyaya gösterirken yargımız da vatansever emniyet güçlerimiz de demokrasinin nasıl korunacağını bütün dünyaya göstermiş oldular."

Mücadelenin burada bitmediğini ifade eden Tunç, yargının soruşturmaları hukuk içinde yürüttüğünü ifade etti. Tunç, "O gün yürürlükte olan anayasamıza göre olağanüstü hal kararnamelerinin anayasaya aykırılığı iddia edilemez ve yargıya götürülemezdi ama biz buna rağmen o kararnameleri Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıdık. Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetiminden geçerek kanunlaşan bu kararnameler Anayasa Mahkemesinin de denetimine açılmış oldu." dedi.

Bakan Tunç, yargının kuyumcu terazisi titizliğiyle hareket etmeye devam edeceğini vurguladı.



"KAĞIT ÜSTÜNDE SÖZLEŞMELERE İMZA ATMAKLA OLMUYOR"

Terörün insanlık suçu ve insanlığın ortak düşmanı olduğuna işaret eden Tunç, şöyle konuştu:

"Yurt dışına kaçan teröristler için 'İnsan haklarına saygılıyım, demokratik hukuk devletiyim' diyen ülkelere iade taleplerimiz olduğu halde bunlara duyarsız kalındığını da üzülerek görüyoruz. Sadece kağıt üstünde sözleşmelere imza atmakla, 'Ben hukuk devletiyim' demekle olmuyor. Uygulamada, icraatta eğer hukuka, insan haklarına saygınız varsa işte o zaman hukuk devleti olursunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta bu mesajı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer ülkelere de vermeye devam ediyor. 21 yılda 15 Temmuz darbe kalkışmasına, Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık yargı darbe girişimine, muhtıralara, terörü azdırmak isteyenlere, ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını istemeyenlere fırsat vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Her engeli aşarak demokrasimizin güçlenmesi, hukuk devleti ilkemizin tahkim edilmesi için reformlar yapmaya devam ettik ve devam edeceğiz."

Anayasa'da çok sayıda değişiklik yapıldığını anlatan Bakan Tunç, sıkıyönetimin kaldırıldığını, darbecilerin yargılanmasının önünün açıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini ifade eden Tunç, Cumhuriyeti güçlendiren, hızlı karar alan bir hükümet sisteminin kazandırıldığını dile getirdi.