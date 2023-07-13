Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.07.2023 11:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2023 11:42
    ABONE OL

    Hesap vakti! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

    İstanbul'da FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik farklı soruşturmalarda haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 9'u yakalanarak gözatlına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hesap vakti: İstanbul’da FETÖ operasyonu!

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde elem ve faaliyet yürüttükleri, örgüt üyeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen, aralarında eski askeri öğrenci, avukat ve örgüte yakın okullarda öğretmen olarak çalışanlarında olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Sabah yapılan operasyonla şüphelilerden 9'u yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şüphelinin de yurtdışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Türk Telekom
    Haberler Güncel Hesap vakti! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
        loading
        SON DAKİKA