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    • 13.07.2023 17:02
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    Büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine'nin Ankara Büyükelçisi Oumar Kande ve Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M.Amanul Haq'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kande ile M.Amanul Haq Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Büyükelçiler Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine'nin Ankara Büyükelçisi Oumar Kande'yi kabul etti.

    BÜYÜKELÇİ KANDE ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU
    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kande, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    TAKDİMİNİN ARDINDAN HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ
    Kande'nin eşi ve çocuğu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

    BANGLADEŞ'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ HAQBAŞKAN ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M.Amanul Haq'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Haq, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Haq'ın, eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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