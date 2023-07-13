Büyükelçiler Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine'nin Ankara Büyükelçisi Oumar Kande'yi kabul etti.
BÜYÜKELÇİ KANDE ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kande, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
TAKDİMİNİN ARDINDAN HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ
Kande'nin eşi ve çocuğu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
BANGLADEŞ'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ HAQBAŞKAN ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M.Amanul Haq'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Haq, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Haq'ın, eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.