Büyükelçiler Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu

TAKDİMİNİN ARDINDAN HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Kande'nin eşi ve çocuğu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

BANGLADEŞ'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ HAQBAŞKAN ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M.Amanul Haq'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Haq, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Haq'ın, eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.