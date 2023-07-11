CHP'de liste savaşları! Mahalledeki delege seçimine bile mezhep tartışması girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde ağır yenilgi almasına rağmen koltuğa çivilendi. Partideki 'değişim' tartışmaları da mahalle seçimlerine kadar indi. 3 Temmuz'da başlayan mahalle delegeleri seçimleri, birçok noktada tehdit söylemleri ve kavgalarla gündeme geldi.

Seçim sürecine ilişkin son kriz, Ankara Yenimahalle'de kendini gösterdi. Partide yeni bir gençleşme hareketi başlatmak isteyenler, farklı bir liste ile seçime girdi.