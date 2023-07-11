CHP'de liste savaşları! Mahalledeki delege seçimine bile mezhep tartışması girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde ağır yenilgi almasına rağmen koltuğa çivilendi. Partideki 'değişim' tartışmaları da mahalle seçimlerine kadar indi. 3 Temmuz'da başlayan mahalle delegeleri seçimleri, birçok noktada tehdit söylemleri ve kavgalarla gündeme geldi.
Seçim sürecine ilişkin son kriz, Ankara Yenimahalle'de kendini gösterdi. Partide yeni bir gençleşme hareketi başlatmak isteyenler, farklı bir liste ile seçime girdi.
Buna karşı çıkan partinin ileri gelenleri, gençleri darp etti. Saldırıya uğrayan grup, "Olayda Yenimahalle Belediyesi'nin de rolü vardı" iddiasını dillendirdi.
MEZHEPSEL LİSTE
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Ankara yolunda Kılıçdaroğlu'na yüklendi. 81 ildeki ön seçimlerde büyük skandallar yaşandığına dikkat çekti. "Bazıları bölgesel olarak anahtar liste çıkarıyor. Bazıları mezhepsel olarak anahtar liste çıkarıyor. Kan gövdeyi götürüyor" ifadelerini kaydetti.