Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    CHP'de liste savaşları! Mahalledeki delege seçimine bile mezhep tartışması girdi

    Kemal Kılıçdaroğlu, istifa etmedi. Kongreleri işaret etti. Ancak mahalle delege seçimine bile mezhep tartışması girdi. Liste savaşları bitmek biledi...

    Mahalle kavgası

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde ağır yenilgi almasına rağmen koltuğa çivilendi. Partideki 'değişim' tartışmaları da mahalle seçimlerine kadar indi. 3 Temmuz'da başlayan mahalle delegeleri seçimleri, birçok noktada tehdit söylemleri ve kavgalarla gündeme geldi.

    Seçim sürecine ilişkin son kriz, Ankara Yenimahalle'de kendini gösterdi. Partide yeni bir gençleşme hareketi başlatmak isteyenler, farklı bir liste ile seçime girdi.

    Buna karşı çıkan partinin ileri gelenleri, gençleri darp etti. Saldırıya uğrayan grup, "Olayda Yenimahalle Belediyesi'nin de rolü vardı" iddiasını dillendirdi.



    MEZHEPSEL LİSTE
    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Ankara yolunda Kılıçdaroğlu'na yüklendi. 81 ildeki ön seçimlerde büyük skandallar yaşandığına dikkat çekti. "Bazıları bölgesel olarak anahtar liste çıkarıyor. Bazıları mezhepsel olarak anahtar liste çıkarıyor. Kan gövdeyi götürüyor" ifadelerini kaydetti.

        'KEMAL'İSTAN!
        Yunanistan'da muhalif lider Çipras, 5 seçim kaybetti. İstifasını verdi. Bunun üzerine gözler, 13 kez hezimet yaşayan Kılıçdaroğlu'na çevrildi. "Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusu geldi! Kemal Bey ise yine CHP seçmeninin beklentisini es geçti! Kendini çok önemsedi! "Alacağım bazı kararların Türkiye'ye maliyeti ağır olur" dedi! Gitmeye niyetli olmadığının altını çizdi!

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Türk Telekom
        Haberler Güncel CHP'de liste savaşları! Mahalledeki delege seçimine bile mezhep tartışması girdi
            loading
            SON DAKİKA