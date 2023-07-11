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    Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı. Başkan Erdoğan’ı Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve eşi Diana Nausediene karşıladı.

    Başkan Erdoğan, Litvanya’da resmi akşam yemeğine katıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ AKŞAM YEMEĞİNE KATILDI I VİDEO İZLE



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen akşam yemeğine katıldı.



    Yemeğin gerçekleştirileceği Litvanya Büyük Dükleri Sarayı'na gelen Başkan Erdoğan'ı Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve eşi Diana Nausediene karşıladı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı
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